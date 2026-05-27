Arnaut Danjuma responde a los rumores de su salida con una carta abierta al Valencia CF y su afición

David Torres 27 MAY 2026 - 20:52h.

Lleva 8 meses sin marcar un gol, el Valencia CF no descarta sacarlo si llegan ofertas

Todos los movimientos que planea el Valencia CF en el mercado de fichajes: ocho llegadas y varias salidas

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ValenciaArnaut Danjuma es uno de los futbolistas con contrato que el Valencia CF, si puede, tratará de sacar en verano. Su temporada ha sido un auténtico fracaso y le ha condenado al ostracismo. Los motivos son varios. Los numéricos no admiten debate. Sin marcar desde septiembre, Danjuma ha acabado la temporada con más de ocho meses sin marcar un gol. Desde septiembre para ser exactos. El último tanto que marcó el natural de Lagos (Nigeria) fue el 30 de septiembre en la derrota contra el Oviedo en Mestalla (1-2), un encuentro en el que además erró un penalti que teóricamente tenía que tirar Pepelu. El día del Oviedo. De este modo, Danjuma ya ha superado el medio año sin ver portería, mientras que la última asistencia que repartió fue el 24 de enero en la victoria ante el Espanyol (3-2), hace cuatro meses

Está en el disparadero y lo sabe. Por eso, habla de un futuro en el Valencia CF

El mensaje de Arnaut Danjuma en Instagram

Por eso, el futbolista ha contestado con una carta abierta al valencianismo en su cuenta de Instagram en la que hace autocrítica y espera cambiar su situación:

"Valencianistas, ser segundos es ser el primero de los últimos. Siempre intento dar lo mejor de mí y entregarlo todo por este club, por la afición y por mis compañeros. La recepción que he recibido en mi primera temporada ha sido increíble, y ahora entiendo de verdad lo especial que es este club. Esta temporada, sin duda, no ha estado a la altura de lo que vosotros merecéis, y eso me deja con una promesa: volveremos más fuertes, trabajaremos aún más y daremos todavía más la próxima temporada para llevar a este club hermoso, junto a su increíble afición, al lugar que merece. Descansad y nos vemos pronto"

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