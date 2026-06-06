David Torres 06 JUN 2026 - 13:25h.

El Nou Mestalla ha completado ya el círculo de compresión que sostendrá la cubierta

Salva Gomar: "En octubre o noviembre viene la FIFA para ver la sede del Mundial"

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ValenciaValencia y Vigo ya son sedes del Mundial 2030 para el CSD El Nou Mestalla cierra el círculo de compresión con una Senyera. Nadie duda que Valencia y Vigo son firmes candidatas a ser sede del Mundial 2030 que se celebrará en España (aunque lo decidirá la FIFA a finales de año). Tal y como confirmaba en ElDesmarque Salva Gomar, presidente de la Federación Valenciana la semana pasada, la idea es que, en octubre o noviembre, la FIFA venga a Valencia y a Vigo para comprobar el estado de las candidaturas y si cumplen serán sedes a todos los efectos del mundial. Es más, la capital del Turia tiene opciones incluso de albergar partidos de rondas avanzadas como cuartos de final y semifinales. No en vano, el Nou Mestalla (que cambiará su nombre) va a ser uno de los estadios más grandes del país y va a ser el más moderno de todos.

Reunión en el CSD el viernes

Bajo esta en este escenario, la última novedad se ha produjo este viernes cuando el CSD reunió a todas las ciudades candidatas e incluyó en esa cita, según ha podido confirmar ElDesmarque, a Valencia y Vigo. En ese sentido, se les da ya trato de sede mundialistas a todos los efectos, y si cumplen cuando llegue la revisión de otoño e invierno, albergarán partidos.

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Este mismo sábado, el alcalde de Vigo, Abel Caballero, lo daba por hecho. "En estos momentos, Balaídos pasa a ser uno de los estadios candidatos a ser sede del Mundial 2030 De este modo ya estamos en igualdad de condiciones con las otras 8 ciudades y 10 estadios que integramos la parte española".

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El Nou Mestalla ha completado ya el círculo de compresión que sostendrá la cubierta

No obstante, las novedades respecto a las sedes no terminan aquí. No en vano, el Nou Mestalla ha completado hoy mismo el anillo de compresión que sostendrá la enorme cubierta que cubre el estadio valenciarista. Ha sido el propio Valencia quien lo ha anunciado en redes y ha colgado una bandera del club y una Senyera para celebrarlo.. Con esta con esta ejecución, el Valencia sigue cumpliendo los hitos marcados en el cronograma que firmó con el Ayuntamiento y, por tanto, se mantiene la previsión de que el estadio esté terminado en julio de 2027 para empezar la temporada 2027-28.

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El siguiente paso en términos jurídicos y administrativos será la obtención de licencias de la zona comercial para poder acoplarla y adecuarla lo suficiente para que se pueda acceder al estadio. No corre prisa en construir las dos torres, (una de 20 plantas en la zona más próxima a la Avenida Cortes Valencianas y otra de 16 pisos en el extremo que recae a Nicasio Benlloch en las que habrá un hotel, oficinas y galería comercial hasta ocupar los 41.700 metros cuadrados); sino en tener la licencia para poder adecuar la zona la zona a la altura de la calle y se pueda acceder y evacuar el recinto deportivo cuando sea necesario.