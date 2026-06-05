David Torres 05 JUN 2026 - 13:13h.

El club nunca quiso darle un nombre a Mestalla, pero ahora ya busca empresas para que le acompañen en el nuevo estadio

El Valencia CF espera trasladarse al Nou Mestalla con 50.000 socios y sólo hará macroconciertos en verano

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El Valencia CF, que comenzará el traslado de sus socios a final de 2026, espera llegar a los 50.000 abonados en el Nou Mestalla en la campaña 2027-28, es decir, crecer en 10.000 respecto a su situación actual, y hará conciertos sólo en verano en horarios con los que pretende ser respetuoso con el vecindario del barrio de Benicalap en el que está ubicado. Sin embargo, el plan de negocio con el Nou Mestalla va mucho más allá y una de las principales fuentes será el nombre del estadio, que no sólo crecerá y se ampliará, sino que además perderá parte del actual nombre que tiene. Mientras siguen las obras (se han colocado ya los cincuenta pilares que sostendrán la cubierta como se ve en el vídeo superior)

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El Nou Mestalla tiene su propio logo e imagen

Así lo explica Jorge García, director comercial y marketing, en una entrevista en el podcast de ‘Sports, inside’ de 2Playbook' que recuerda que están "en el mercado con una empresa americana que es Elevate" para para elegir el nombre del Nou Mestalla, es una de las principales empresas dedicadas a ello en el mundo del deporte.

García explica que, cuando se retomaron las obras del Nou Mestalla se eligió un logo y se buscó unas asociaciones propias de patrocinio con el estadio. "Es decir, nosotros, los grandes clubs, las grandes marcas, estamos en eso, en duplicar tu pirámide de patrocinio. Tú puedes ser patrocinador del club o puedes ser patrocinador del estadio o de ambas cosas.” De esta forma, “el nuevo estadio también tiene sus propios niveles de patrocinio, como puede ser el naming rights, como la cumbre de la pirámide”

En este sentido, el Nou Mestalla cuenta con un logotipo y una imagen de marca que combina la identidad del mar Mediterráneo con la estructura arquitectónica del Nou Mestalla.

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Por un lado, las líneas ondulantes simbolizan el movimiento del mar Mediterráneo, reflejando su energía y la profunda conexión de Valencia con la costa.

¿Qué parte del nombre perderá el Nou Mestalla?

Pero claro, ese nombre y ese logo cambiará. Una de las gallinas de los huevos de oro del patrocinio del club es darle nombre al campo. “Dentro de nuestro plan de negocio tenemos también la intención de conseguir un nombre para el nuevo el estadio", explica García. "Es una vertical nueva. Es algo que hasta ahora nunca nos hemos planteado en el actual Mestalla. Pero el tener la oportunidad de abrir un nuevo estadio, un moderno, en 2027, es también una oportunidad para traer una marca que vaya junto a Mestalla. Es decir, la idea es que esa palabra Nou desaparezca y se quede la marca junto con Mestalla, que es algo que no queremos perder.”

Obviamente las marcas piden el nombre completo, es decir que desapareciera el Nou y Mestalla, para desligarlo del nombre anterior, pero la idea del Valencia CF con las empresas que ha negociado es copiar el modelo del Atlético de Madrid, que no ha perdido su apellido de Metropolitano a pesar de haber cambiado de nombre por delante (Wanda, Riyadh Air, etc...)