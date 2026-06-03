David Torres 03 JUN 2026 - 10:10h.

El Nou Mestalla ultima los detalles previos al izado de la gran cubierta: Ya están los 50 pilares alzados

La cubierta estará lista en abril del año próximo

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ValenciaLa obra del Nou Mestalla sigue avanzando a velocidad de crucero. Tal y como ha venido informando ElDesmarque, esta semana se iba a completar la instalación de las 50 vigas que sostendrán la cubierta del nuevo estadio y así ha sido. Este martes por la noche llegó y se alzó al vuelo el último pilar que la sostendrán. Las grandes grúas volvían de nuevo a las Cortes Valencianas y se completa el círculo, que ya da una idea de cómo será cuando esté acabado por fuera el campo que aspira a ser sede del Mundial 2030. El siguiente paso en completarse será el anillo superior, anillo de compresión que será el que efectivamente sustente la cubierta.

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El Nou Mestalla continúa progresando en su construcción, en este caso, ya está ultimando la instalación de los detalles finales previos al izado de la gran cubierta que protegerá los 70.044 asientos que tendrá nuestra nueva casa valencianista.

Durante estos días, se ha completado el montaje de los andamios auxiliares para la instalación de los cables del anillo de tracción, así como se ha avanzado en las protecciones de la grada para el despliegue de los cables radiales (diversos ya implementados). A su vez, se ha continuado con la ejecución de la fachada, las torres de escalera y diversas zonas interiores. Faltaban dos pilares y estos han llegado este martes por la noche.

¿Cómo son los pilares y la cubierta?

El asombro de los curiosos que se acercaban a ver los trabajos está más que justificado. No en vano, se trata de 50 pilares de acero S355. Estos pilares constituirán las columnas principales de la fachada y de sección rectangular (cerrada). Hay tres tipos de vigas: de 1,2 metros x 76 centímetros; de 1,4 metros x 85 centímetros y de 1,4 metros x 76 centímetros.

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Las columnas se asientan sobre una base de placas y anclajes que formarán secciones armadas con rigidizadores longitudinales y transversales. Tienen que ser así porque la cubierta del Nou Mestalla tendrá un peso de 4.800 toneladas y será soportada por ellos. Están hechos de acero S355, de alta resistencia destinado a la construcción.

¿Cuándo estará levantada?

Los trabajos de la cubierta se alargarán hasta la primavera de 2027 según marcan los plazos del calendario que se marcó el club. El proceso de montaje pautado de la cubierta, pilares, anillo de compresión, tendido de cables, izado de cables, obra civil y tie-down (atado), etc. consumirá prácticamente 16 meses, hasta la instalación de la cubrición de la cubierta, prevista para finales de abril de 2027, apenas tres meses antes de la efectiva culminación de todas obras.