David Torres Valencia, 03 JUN 2026 - 08:38h.

El Valencia CF busca dos jugadores para esa posición: Andrés García es el que más gusta

Por qué el Valencia CF empieza el mercado por el lateral derecho: Andrés García encaja

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El Valencia CF ha comenzado el mercado de fichajes buscando un lateral derecho. El primero que ha sondedo es Andrés García. El motivo de empezar por el costado derecho y de la necesidad de firmar dos jugadores en esa posición está en la composición de la plantilla 2026-27, así como en el retrato robot de los fichajes que busca el club. El conjunto de Mestalla, antes incluso de comenzar el verano, firmó a Aliou Dieng y a Justin De Haas, un pivote y un central, pero la posición que más urge es la de lateral derecho: por incomparecencia y por cantidad y ahí aparece el nombre de Thomas Meunier.

El veterano defensa belga, que termina contrato con el Lille y aún no tiene equipo para la próxima temporada, está citado para el Mundial de Francia con su selección y el Valencia CF lo tiene en su rada, tal y como ha adelantado Salva Gomis en À Punt. Sería un complemento a un fichaje como el de Andrés García que sería el teórico titular y cubriría los espacios que este dejara y a expensas de cuál es la recuperación exacta de Foulquier.

¿Quién es Thomas Meunier?

Thomas Meunier es un veterano lateral belga (34 años). Formado en las categorías inferiores de su país, debutó profesionalmente con el Brujas en 2011, donde se consolidó como uno de los defensores más destacados de Bélgica. Su rendimiento le abrió las puertas del Paris Saint-Germain en 2016, etapa en la que conquistó varios títulos nacionales y adquirió experiencia al más alto nivel europeo. En 2020 fichó por el Borussia Dortmund, donde permaneció hasta comienzos de 2024, cuando se incorporó al Trabzonspor. Meses después regresó a la Ligue 1 para unirse al LOSC Lille, club en el que ha continuado su carrera hasta este verano. Paralelamente, Meunier ha sido un habitual de la selección belga, que ha vuelto a contar con él para el Mundial

Carlos Corberán necesita dos laterales derechos

Carlos Corberán ahora mismo no tiene ningún futbolista específico para esa demarcación. Thierry Rendall acaba contrato y no va a renovar; Renzo Saravia, un temporero que cumplió su papel, acabó la campaña y su contrato lesionado y la intención del Valencia es no ampliar su contrato (aunque aún no se lo han comunicado y, si cambiara, sería como segundo lateral) y Dimitri Foulquier, el único lateral derecho con contrato, no podrá empezar la pretemporada y no se le espera hasta comenzada la campaña. La lesión del galo, que acaba contrato el año próximo y es el más veterano de la plantilla, deja al Valencia sin laterales derechos. De ahí la urgencia de firmar uno o dos.