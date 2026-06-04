David Torres Valencia, 04 JUN 2026 - 07:17h.

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El Valencia CF va a intentar fichar a Largie Ramazani. Sin volverse loco, pero sin desdeñar esfuerzos. Por ese motivo, entre otros, Ron Gourlay está de gira por Europa, entre otros motivos, para tratar de obtener del Leeds un precio asequible -tres o cuatro millones de euros- y poder realizar la operación. En Mestalla saben que el Leeds quiere vender y, tras la grave lesión de Diego López, no sobran jugadores de banda como él. 25 años, 6 goles, 1 asistencia, asentado en el Valencia CF, con experiencia en LALIGA, hay pocas opciones menos arriesgadas en el mercado ahora mismo.

El Valencia CF no está sólo por Ramazani

Pero claro, igual que lo piensa el Valencia CF, clubs ingleses también saben que el Leeds quiere recuperar parte de los 7 millones de euros más variables que pagó por él y se posicionan. Es el caso del Norwich, que a pesar de militar en la Championship (Segunda División Inglesa) ha mostrado su interés y su capacidad por firmar al internacional belga. Hoy era noticia en la prensa de la ciudad.

Y ahí el Valencia CF, aunque es mejor equipo y juega en la élite, lo tiene complicado, porque el Leeds sabe que hay clubs con más capacidad económica que los de Ron Gourlay para ficharlo.

La clave para que Ramazani siga en Valencia

Pero Gourlay, el Valencia CF, tiene un as bajo la manga y esa es la voluntad del jugador. Juanlu Mora, ex portero del Valencia CF, ex miembro de la secretaría técnica del Levante UD y especialista de mercado, tenía claro qué debe suceder para que el futbolista pueda continuar más allá del mes de junio. Lo dijo en el programa La Banda de À Punt: "Por lo que sé, Ramazani está loco por quedarse. En este tipo de transacciones el jugador tiene mucho que decir. Hay jugadores que les da igual, si estoy aquí, si estoy allí...", pero Mora, dejando claro que sabe qué opina el belga aseguró "Él está contento aquí, está contento en la ciudad, le encanta el tiempo, está su amigo Sadiq. Por eso, te digo que, en este tipo de transacciones el jugador tiene mucho que decir". El Valencia CF sabe que, pese al desgraciado incidente del último día antes de irse (se dejó la alarma sin poner y le robaron), Largie quiere seguir en Valencia y eso puede decantar la balanza.