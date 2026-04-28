David Torres 28 ABR 2026 - 08:07h.

El Valencia CF ya ha sondeado al jugador para que siga más allá de junio

El Valencia CF ya ha sondeado a Ramazani para que se quede: "Tengo ambición"

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ValenciaEl Valencia CF, al margen de cómo acabe la temporada, ya planifica la que viene. El club quiere cerrar dos fichajes más antes del comienzo de temporada pero también trabaja renovaciones como la de Largie Ramazani. En ese escenario, tal y como avanzó este lunes ElDesmarque, el club ya ha sondeado a Ramazani para que siga a partir de verano. El delantero belga está que se sale. Su felicidad se transmite en el campo y ha despertado un instinto goleador no conocido hasta la fecha en ningún equipo.

Por eso, el Valencia CF quiere que siga y ya ha hablado con el futbolista para lograrlo. ¿El problema? Lo que pueda pedir en el Leeds, dónde es un jugador residual. Sin embargo, pagaron 7.7 millones por él en 2024 y no van a dejarlo salir gratis. Además, está el sueldo del futbolista en el equipo inglés, elevado y que tendría que renegociarse. Hay mucha tela que cortar porque el Leeds es un duro negociador, sirva como ejemplo que tenía cláusulas en la cesión sin opción de compra para recuperarlo si no juega en determinadas circunstancias. En diciembre se llegó a plantear la posibilidad pero, por fortuna para los intereses del Valencia CF no sucedió.

Y es que, 2026 ha sido el año del despertar de Ramazani, que se estrenó como goleador el 24 enero cuando transformó una pena máxima en el tiempo de prolongación ante el Espanyol en Mestalla, que le dio el triunfo a su equipo por 3-2. Desde entonces ha visto puerta en cinco ocasiones más, anotando 6 tantos en los últimos doce compromisos ligueros, tres de ellos de penalti. Es el segundo máximo anotador del equipo superado sólo por Hugo Duro.

La clave para que Ramazani siga

Conociendo estos detalles del caso Largie Ramazani, Juanlu Mora, ex portero del Valencia CF, ex miembro de la secretaría técnica del Levante UD y especialista de mercado, tenía claro qué debe suceder para que el futbolista pueda continuar más allá del mes de junio. Lo dijo en el programa La Banda de À Punt "Por lo que sé, Ramazani está loco por quedarse" y añade la clave para que pueda seguir. "En este tipo de transacciones el jugador tiene mucho que decir. Hay jugadores que les da igual, si estoy aquí, si estoy allí...", entonces le interpelan y le explican que la prueba de que quiere quedarse es su rendimiento y él asiente: "claro. Él está contento aquí, está contento en la ciudad, le encanta el tiempo, está su amigo Sadiq. Por eso, te digo que, en este tipo de transacciones el jugador tiene mucho que decir".