David Torres 06 JUN 2026 - 12:01h.

Dani Raba; Baptiste Santamaría y Arnaut Danjuma tienen la puerta de salida abierta

Overbooking en el Valencia CF: Sin espacio para los fichajes

Compartir







ValenciaLos problemas del Valencia CF la temporada pasada empezaron muy pronto y cristalizaron en una primera vuelta de descenso, con números que bien le habrían podido costar el puesto al entrenador. ¿La culpa? Quizá el mercado de fichajes de verano en el que llegaron cinco fichajes en propiedad de los cuales, al menos tres, están marcados en Mestalla y el club quiere deshacerse de ellos. De hecho, hay overbooking en la plantilla que será de 25 jugadores + 3 con ficha B y hay que hacer hueco.

Volviendo a hace un año, el Valencia CF se hizo en verano con los servicios de un central como José Copete, que estaba cumpliendo hasta que se lesionó de gravedad, un centrocampista creativo como Filip Ugrinic, que es el que más continuidad ha tenido esta campaña de todos los refuerzos estivales y tres jugadores que, por una razón u otra fracasaron estrepitosamente: Dani Raba; Baptiste Santamaría y Arnaut Danjuma, este último llamado a ser la estrella del equipo.

Dani Raba, Baptiste Santamaría y Arnaut Danjuma; sin sitio en el Valencia CF: caso a casa

Un año después ninguno de los tres se ha acoplado a los planes de Carlos Corberán y el Valencia CF los ha puesto en el mercado. Cada caso tiene sus matices, pero la intención de la entidad es que ninguno empiece la pretemporada. En la situación de Dani Raba, que fue titular una vez en agosto, otra en septiembre y desapareció de los planes del técnico no hay debate. No cuenta y el club espera que acepte salir. Le queda un año de contrato y con Corberán ratificado, es consciente de que no tendrá minutos. Pero la pelota está en el tejado de los de Mestalla. El asturiano, si no tiene nada mejor, no tiene prisa por moverse.

PUEDE INTERESARTE Todos los movimientos que planea el Valencia CF en el mercado de fichajes: ocho llegadas y varias salidas

Más claro aún es lo de Baptiste Santamaría que apenas ha contado tampoco. Vino como pivote y, al final, tuvo que fichar el Valencia CF a Guido Rodríguez en enero porque el galo, al que le queda un año de contrato también, desde que llegó el Argentino en enero ha disputado 2 minutos. Condenado a la Copa, una absurda expulsión le dejó, además, sin opciones en la competición del KO. El futbolista sabe que no cuenta y el Valencia CF aspira a que salga antes de pretemporada.

El tercer caso, el de Arnaut Danjuma, es el más complicado. El Valencia CF no pagó por él, pero venía como estrella del equipo y que cerró la temporada tras nueve meses sin marcar un gol. Desde septiembre para ser exactos. El último tanto que marcó el natural de Lagos (Nigeria) fue el 30 de septiembre en la derrota contra el Oviedo en Mestalla (1-2), un encuentro en el que además erró un penalti que teóricamente tenía que tirar Pepelu. Él quiere quedarse, pero el Valencia CF necesita el coste de su ficha para hacer hueco a otros futbolistas y espera que algún equipo asuma su ficha.