David Torres 11 JUN 2026 - 15:01h.

El futbolista no está en venta y su padre ha descartado cualquier opción de salir

Europa suspira por Javi Guerra, pero el Valencia CF lo tiene claro: Una cláusula "escandalosamente escandalosa"

Compartir







ValenciaEn Italia es un clamor. Massimiliano Allegri volverá pronto a los banquillos. El Nápoles acelera su contratación y el calciomercato en torno a la figura del técnico no ha hecho más que acelerarse. En el país transalpino los principales medios de comunicación hacen listas y quinielas de los futbolistas con los que podría contar el exentrenador del AC Milan, destituido hace unos días y que habría firmado un contrato de dos años para sustituir a Antonio Conte en el Estadio Diego Armando Maradona de la ciudad del sur de Italia. En todas las quinielas hay un nombre fijo: Javi Guerra.

Allegri siempre quiso a Javi Guerra y el Benfica se suma a la puja

No puede sorprender que Sport Mediaset o Il Mattino hablen de Guerra y lo liguen a Allegri, pues el entrenador siempre estuvo enamorado del centrocampista valenciano. Ya lo quiso para el AC Milan y ahora, en su traspaso al Nápoles, es uno de los futbolistas que tiene apuntados en agenda.

En las últimas horas, además, el final de temporada del internacional español no ha pasado desapercibido en Portugal. Así, el portal especializado de noticias del Benfica O Glorioso 1904 asegura que el Benfica tiene en su radar de objetivos mientras planifica la próxima temporada bajo las órdenes de Marco Silva. Si bien es cierto aseguran que sólo están en fase de seguimiento.

La postura del Valencia CF y del futbolista

Pero claro, esto es cosa de varios, en concreto de tres y en Mestalla están tranquilos con Javi. La postura del club es que Javi Guerra no está en venta (su cláusula de salida nunca sería inferior a los 40 millones de euros) pero en las oficinas de Micer Mascó insisten: "No está en venta, no se negocia". El Valencia CF lo renovó el año pasado y cuenta con él para llegar al Nou Mestalla en Europa. Además, tampoco Guerra parece dispuesto a salir. Lo ha dicho él y lo ha dicho su padre.

"Tengo un contrato, renové el año pasado, entonces creo que está claro que quiero quedarme aquí", aseguró el futbolista antes de mostrar su absoluta felicidad por ir con la Selección Española con la que, además, ha debutado.

El padre de Javi Guerra: "Nosotros no tenemos ninguna intención de marcharnos a ningún sitio ni nada. Él está a gusto en casa"

Pero, por si quedaran dudas, su progenitor, repitió las palabras de su hijo y tranquilizó a la afición. "Él ya lo dijo el otro día que de momento tiene contrato. Nosotros no tenemos ninguna intención de marcharnos a ningún sitio ni nada. Él está a gusto en casa. Está en el Valencia que es un club exigente en el que en el mismo año ha vivido una gran pitada y una gran ovación. A él le gustaría estar aquí.. y en el nuevo Mestalla" ha explicado el padre de Guerra, que tutela su carrera junto a sus agentes.