David Torres 10 JUN 2026 - 13:21h.

El futbolista podría volver a jugar en 2027

El plan de Diego López con su lesión: operación en Madrid, recuperación en Valencia y fecha de vuelta

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ValenciaDiego López finalmente ha pasado por el quirófano este miércoles. La operación, según las primeras informaciones, ha resultado ser un éxito. Ha sido el equipo del doctor Leyes, que es el mismo que operó a Sergi Canós, el encargado de la cirugía que se ha retrasado más de lo inicialmente previsto dada para evitar problemas de rigidez futuros, una praxis habitual en este tipo de intervenciones. El delantero del Valencia Diego López, tuvo que retirarse del terreno de juego en la segunda parte del encuentro ante el Barcelona, el último de la temporada, sufre una rotura en el ligamento cruzado anterior de su rodilla derecha, según informó el club en un comunicado en su día.

La grave lesión del jugador le impedirá estar disponible con vistas al inicio de la próxima temporada y, dependiendo de la evolución, podría no volver a jugar en lo que resta de año. La previsión más realista es que Diego estuviera disponible para el primer tercio de 2027. En todo caso, el Valencia CF le mantendrá la ficha (Tiene contrato hasta 2029).

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El plan de Diego López y posible fecha de vuelta

Tras el día de hoy, Diego López tendrá unos días de reposo absoluto. Los galenos le darán dos semanas de descanso familiar (está por decidir si va a Asturias o se queda en su casa de Valencia) y después a trabajar la musculatura para no perderla y recuperar la movilidad poco a poco.

Respecto a su posible vuelta a los terrenos de juego, las tesis actuales en la medicina pasan por no precipitar el regreso de este tipo de lesiones. Antes, a los seis u ocho meses se daba el alta a los futbolistas, pero dado el elevado grado de recaídas, hoy en día es más habitual que los jugadores no vuelvan hasta los nueve o diez meses o incluso más. Gavi es el ejemplo más reciente. De esta forma, Diego podría estar en primavera de 2027 a las órdenes de Carlos Corberán si todo va según los cauces previstos.