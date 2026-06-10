Scaloni tomará la decisión en un día o dos y el futbolista che, sin renovar, es el favorito

Guido Rodríguez todavía puede ir al Mundial

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ValenciaGuido Rodríguez fichó por el Valencia CF para tener minutos e ir al Mundial. Inicialmente entró en la prelista pero después se cayó de la convocatoria final de Lionel Scaloni. Sin embargo, la lesión de Balerdi le ha abierto una puerta para llegar a la cita. El seleccionador, Lionel Scaloni, está meditando qué futbolista incluye en la convocatoria y el valencianista está en todas las quinielas. La pregunta ahora para el aficionado che es cómo puede afectar positiva y negativamente esa convocatoria. En ElDesmarque analizamos todas las aristas.

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Dinero para el Valencia CF

La FIFA estableció que cada equipo que aportara futbolistas a una cita de este calibre recibiría una seríe de ingresos por parte de este organismo en función del número de días que esté en el campeonato. Es decir, cuanto más lejos se llegue en el torneo, más dinero percibirán los clubes a los que pertenezcan los jugadores de dichas selecciones. En este sentido, el cálculo es que la FIFA abonará un total de 9.321 euros por día y por jugador desde que cada selección inicie su pertinente concentración hasta que concluya su participación en el torneo. En el caso de Guido, si es citado hoy, empezaría a contar desde esta fecha y hasta que esté eliminado. Se supone que Argentina, como gran favorita, podría llegar hasta mediados de julio (14-15 son las semifinales y el 19 la final).

Más vacaciones: peligra el inicio de LALIGA

Precisamente la fecha de finalización del campeonato del Mundo, si Guido Rodríguez va, es la que marcará el regreso del Argentino al Valencia CF, si es que fructifican las gestiones para su renovación. Así, lo normal en estos casos es que el futbolista tenga entre tres semanas y un mes de vacaciones, con lo que peligraría el inicio de LALIGA. Sin duda, un handicap para Carlos Corberán, el gran valedor para que el Valencia CF haga un esfuerzo y pueda ficharlo.

Presión para decidir su futuro

La gran duda para el valencianismo es saber cómo podría afectar esta citación a la hora de decidir su futuro. Guido tiene sobre la mesa una oferta para renovar de tres temporadas, pero todavía no ha respondido. Con intereses de otros clubes, el argentino no tenía prisa en tomar la decisión ya que quiere valorar todas las opciones porque este podría ser su último gran contrato en la élite. El hecho de tener que marcharse al Mundial puede y debe variar los tiempos de la negociación. El Valencia CF no puede esperarse a que acabe la cita internacional para configurar su plantilla, aunque no sería la primera vez que sucede; y el futbolista tampoco querrá arriesgarse a quedarse sin su futuro claro en caso de una hipotética lesión.

En "un día o dos" Scaloni tomará su decisión sobre Guido y es el momento de que el pivote argentino, que ya avanzó a ElDesmarque que su sueño era volver con la Albiceleste, con la que ganó el Mundial de 2022 tras dos años de ausencia, y será el momento de resituarse. El Valencia CF quiere a Guido pero ya tiene otras opciones sobre la mesa.