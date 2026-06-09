David Torres 09 JUN 2026 - 21:18h.

Guido Rodríguez, fuera de la lista de Argentina, sigue negociando su futuro: cuántos campeones del Mundo ha tenido el Valencia CF

Guido Rodríguez fichó por el Valencia CF para ir al Mundial

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ValenciaGuido Rodríguez fichó por el Valencia CF para ir al Mundial y, aunque entró en la prelista y después se cayó de la convocatoria final de Lionel Scaloni, aún tiene una posibilidad de llegar a la cita que empieza en unos días. Así, en Argentina, una baja de última hora ha abierto la terna para que el valencianista pueda entrar. Al menos, y a tenor de lo que se publica en su país, está en un seleccionado grupo de futbolistas que el técnico valora para llevar a Estados Unidos.

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Balerdi, baja

Y es que, Leonardo Balerdi, defensa central del Olympique de Marsella, ha causado baja en la selección argentina que se prepara para el Mundial por una lesión muscular en el sóleo de la pierna derecha, informa la Asociación del Fútbol Argentino (AFA). Su sustituto podría ser anunciado esta misma madrugada tras el amistoso contra Islandia.

Con tres jugadores entrenándose en forma diferenciada en el vigente campeón del mundo: Nahuel Molina Lucero, Gonzalo Montiel y Nicolás Paz, más las recuperaciones en proceso de Emiliano ‘Dibu’ Martínez, Lionel Messi y Julián Álvarez, el cuerpo técnico decidió no arriesgar y dar de baja a Leonardo Balerdi, defensa central del Olympique de Marsella.

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Los candidatos además de Guido Rodríguez

Su sustituto será anunciado tras el fin de semana y deberá salir de la pre lista de 55 que presentó el cuerpo técnico liderado por Lionel Scaloni a principios de mayo y que tiene como variantes en defensas central a Marcos Senesi (Bournemouth), Lucas Martínez Quarta (River Plate), Germán Pezzella (River Plate), Zaid Romero (Getafe) y Lautaro Di Lollo (Boca Juniors).

La idea de Scaloni es sustituir a Balerdi por un pivote defensivo, ya que considera que el centro de la zaga está bien cubierto y ahí aparece el nombre del valencianista Guido Rodríguez como destacado, pero también hay otros candidatos como Máximo Perrone y Nico Domínguez.

Guido Rodríguez, que fue parte del equipo nacional argentino que ganó el Mundial hace cuatro años en Qatar, ha acabado jugando muchos minutos y Scaloni lo conoce bien.