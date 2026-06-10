David Torres 10 JUN 2026 - 07:17h.

El técnico tiene de tiempo puede tomar la decisión hasta un día antes del debut contra Argelia

Guido Rodríguez todavía puede ir al Mundial

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ValenciaLa Selección Argentina ganó con comodidad su último amistoso antes del mundial que se celebrará a partir del 11 de junio en Estados Unidos, México y Canadá. 3-0 ante Islandia, con Messi goleando y sin más lesionados es un buen presagio para un Lionel Scaloni que, todavía, debe añadir un futbolista más a su lista de convocados por la lesión de Balerdi.

Con goles de Valentín Barco, en el minuto 8; Lionel Messi, en el 71, de penalti, y Thiago Almada en el 86, la ‘Albiceleste’ cerró su preparación para el Mundial en el Estadio Jordan-Hace de la ciudad de Auburn, que sufrió un temporal de lluvia en las horas previas al duelo. Defiende el título

La decisión de Scaloni sobre Guido Rodríguez

Se esperaba que el técnico Argentino, tras el amistoso contra Islandia, tomara su decisión final sobre el sustituto del defensa lesionado en el anterior amistoso contra Honduras. A pesar de ser central el futbolista caído, todas las quinielas apuntan a un pivote como sustituto y, en concreto, Guido Rodríguez, jugador del Valencia, es el que más números tiene, pero no el único. Sin embargo, Guido, y también el conjunto de Mestalla tendrán que esperar un día o dos más antes de saber la decisión final. El mediocentro valencianista ha acabado la campaña jugando a un gran nivel, haciendo goles y liderando a los che. Por eso, sobre la mesa tiene una oferta de tres años para renovar.

Así, al finalizar el encuentro contra los islandeses, Lionel Scaloni aseguró que se va a tomar algo más de tiempo para elegir al sustituto de Leonardo Balerdi en la lista de 26 futbolistas. “Tenemos una idea, pero capaz un día o dos nos vamos a tomar. La prueba de hoy nos despejó muchas dudas para ver qué le hace falta al equipo. Si digo que el reemplazante está acá es muy fácil y, si no, llaman a todo el mundo. Hay dos opciones y vamos a esperar. Lo importante es que el plantel ha dado buenas muestras, que los jugadores están bien de salud", anticipó.

Hasta cuándo tiene tiempo Scaloni para anunciar el sustituto

Scaloni además dio un par de claves de su decisión. La primera, tiene tocado a Leandro Paredes, centrocampista de Boca, aunque descartó sacarlo de la lista. "A Leandro (Paredes) no hace falta esperarlo, él está bien. No lo vamos a apurar, pero se va a quedar acá con nosotros, eso sin dudas".

La segunda, los que estaban con molestias como Nico Paz o Montiel demostraron estar en condiciones: "Lo importante hoy es que el equipo ha dado muestras de estar bien y en salud. Después de lo preocupados que estábamos hace unos días, hoy estamos bastante más tranquilos, porque hay jugadores que han demostrado que están bien".

Lo cierto es que, según la reglamentación FIFA, Scaloni tiene hasta un día antes de su debut en el Mundial para dar la lista definitiva, si bien es cierto, sólo pueden entrar futbolistas que estén en la prelista como fue el caso de Guido Rodríguez, pero también Máximo Perrone o Buendía.