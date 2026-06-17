Flick tiene dudas con su continuidad y podría salir en verano

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El Racing de Santander quiere pescar en el FC Barcelona. Tras firmar un ascenso histórico a Primera División como campeón de LaLiga Hypermotion, el club cántabro es consciente de que necesita reforzarse con futbolistas de primer nivel. Ya tiene ocho refuerzos perfilados, marcados especialmente por el regreso de Sergio Canales. Pero quiere más. Y las miradas, entre otros puntos, van dirigidas hacia el Camp Nou.

Y es que según informa Mundo Deportivo, el Racing volverá a intentar en verano el fichaje de Xavi Espart. Ya tantearon su cesión el pasado mes de enero, en plena temporada, pero Deco frenó su salida ante la previsión de que pudiera tener minutos importantes en el primer equipo azulgrana, pues Hansi Flick tenía una valoración positiva de él.

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El Racing de Santander, atento a Xavi Espart

Ahora, su situación está en el aire. Espart sólo participó en seis partidos y apenas sumó 190 minutos con el primer equipo. Flick apenas le dio oportunidades, más allá de una titularidad ante el Sevilla en marzo y 45 minutos en la última jornada del campeonato, ante el Valencia, ya sin nada en juego. En la Copa del Rey ni siquiera llegó a debutar. Y en la Champions, sólo tuvo minutos en la eliminatoria de octavos ante el Newcastle.

Para el próximo curso, la figura del lateral diestro está en el aire en el Barcelona. No se descarta una salida de Jules Koundé y habrá que ver qué sucede con Joao Cancelo, aunque la idea de Deco y Flick es seguir contando con él, si bien es cierto que el técnico le ve mejor de lateral zurdo. A partir de ahí, hay parches como Ronald Araujo o Eric García, que no son laterales como tal. Una situación que invita a pensar que Espart podría tener minutos, a la espera de que lo suceda en un mercado en el que todavía habrá muchos movimientos.