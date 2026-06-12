El Racing amarra a uno de sus futbolistas clave pese a que Las Palmas sueña con su fichaje

Joaquín Anduro 12 JUN 2026 - 15:14h.

Juan Carlos Arana descarta de momento volver a Gran Canaria

El Sardinero juega la baza emocional con Canales entonando a todo pulmón el "Peio quédate"

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El Racing de Santander se encuentra en plena planificación de la temporada 26/27, la de su regreso a LALIGA EA Sports 14 años después de perder la categoría por última vez. El club ha conseguido en estos últimos años mantener a sus estrellas pese a no ascender y no iba a ser menos en esta campaña, destacando un Juan Carlos Arana que, pese al interés de la UD Las Palmas, tiene la intención de continuar en El Sardinero.

Tal y como informa SER Deportivos Las Palmas, el futbolista grancanario querría jugar en Primera División con el cuadro montañés después de haber sido pieza clave para José Alberto siempre que las lesiones le han respetado. Una idea en sintonía con la del club ya que Manolo Higuera confirmó que no quieren vender a ninguno de sus futbolistas importantes entre los que está el atacante.

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A Juan Carlos Arana le quedan aún dos años de contrato en el Racing de Santander y, tras una 23/24 como cedido en el Eibar y una 24/25 en la que tuvo mucho protagonismo, las lesiones le han frenado este último año. En las dos pasadas temporadas anotó 13 goles en cada una de ellas pero, en esta última, apenas pudo disputar ocho encuentros de LALIGA HYPERMOTION y cuatro de Copa del Rey por dos graves lesiones.

Al menos, el futbolista pudo despedirse de la temporada con un buen sabor de boca gracias a su exhibición frente al Cádiz en El Sardinero en el choque que echaba el cierre a la temporada y que permitió al conjunto cántabro finalizar líder en Segunda División. En el envite de la jornada 42 anotó un doblete (uno de dichos goles, de muy bella factura) y dio una asistencia para volver a Primera como campeones de la división de plata.

La UD Las Palmas ya habría intentado su incorporación en el pasado mercado veraniego pero finalmente la operación se fue al traste. La derrota de los canarios en las semifinales del play off de ascenso frente al Málaga ha complicado aún más la opción de que Juan Carlos Arana regresase a la isla donde nació y se formó.