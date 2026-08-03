En vídeo: el partidillo del Barça con golazo de Fermín y debut de Bisiwu

Fran Duarte 03 AGO 2026 - 13:50h.

Después de suspenderse el partido contra Preston North End, Hansi Flick ha tenido que improvisar y ha organizado un partidillo con sus propios jugadores para hacer pruebas

El once ideal de Hansi Flick para el Barcelona en la 26/27: la duda del delantero y de los fichajes en defensa

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Saint George’s ParkEl FC Barcelona ha tenido que improvisar este lunes en su ‘stage’ en Saint George’s Park después de que se suspendiese el amistoso contra el Preston North End por falta de jugadores disponibles. Por eso Hansi Flick ha decidido hacer un partidillo de tres partes de 20 minutos con sus propios jugadores y hasta ha tenido un árbitro para pitar el encuentro. Un partido que ha servido al alemán para hacer todo tipo de pruebas, para probar a Fermín que ya está totalmente recuperado y para ver algunas de las diabluras de Adeyemi o Bisiwu, los fichajes más recientes del Barça.

Hansi Flick experimenta en un partido improvisado

Los dos equipos configurados por Flick para este partidillo de pruebas han sido Szczesny, Xavi Espart, Christensen, Gerard Martín, Jofre Torrents, Marc Casadó, Marc Bernal, Orian Goren, Adeyemi, Ebrima Tunkara y Álex González por un lado y el otro once con Iker Rodríguez, Héctor Fort, Araujo, Cortés, Pesquer, Fariñas, Guille Fernández, Fermín, Roony, Toni Fernández y Raphinha. También tuvieron minutos jugadores como Áron Yaakobishvili, Tommy Marqués, Òscar Gistau, Shane Kluivert, Ibrahim Diarra o Jesse Bisiwu que debutaba como azulgrana. Los únicos futbolistas que se encuentran en el ‘stage’ y que se quedaron sin jugar fueron Hamza Abdelkarim y Alejandro Balde.