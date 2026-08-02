Joaquín Anduro 02 AGO 2026 - 18:42h.

Flick mantiene la base del Barça en la pasada temporada

Hansi Flick analiza el cambio de Rashford a Gordon en el Barça y avisa a Adeyemi: "Debe mejorar"

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El FC Barcelona está a tres semanas de arrancar la temporada de forma oficial tras el aplazamiento del choque ante el Athletic en la jornada 1 y Hansi Flick ya perfila su once ideal para la 26/27. Una alineación que será muy similar a la de la campaña pasada a pesar de los refuerzos en ataque a la espera de que lleguen más refuerzos en defensa y de que se resuelva el debate en el puesto del delantero centro entre Ferran Torres y un fichaje top como puede ser el de Julián Álvarez.

El Barça arranca LALIGA EA Sports el próximo domingo 23 de agosto con la visita al Elche y el técnico germano espera que los últimos internacionales puedan ya por esas fechas estar al 100%. La amplia presencia de jugadores culés en la Selección Española campeona del mundo, a los que hay que sumarle a Anthony Gordon y Jules Koundé entre los semifinalistas implica que pueda variar esa formación pese a que el once de gala esté ya planteado.

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Una alineación que arrancará de nuevo con la presencia de Joan García en la portería y en la que Pau Cubarsí y Alejandro Balde (a la espera de que llegue Joao Cancelo) son fijos. Las otras dos plazas entre el lateral derecho y el acompañante en el eje de la zaga se las repartirán entre Eric García, Jules Koundé y Gerard Martín.

En la medular, Frenkie de Jong estará varios meses de baja y Pedri es el único futbolista que también cuenta con un puesto asegurado. Junto al canario, Eric García también puede adelantar su posición adelantando a Gavi, Marc Bernal y Marc Casadó, los hombres que formarán un centro del campo que completará Dani Olmo más adelantado mientras Fermín López sigue con su recuperación.

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En el ataque, Lamine Yamal partirá desde la banda derecha y Raphinha desde la izquierda con Anthony Gordon como alternativa al sustituir a Rashford. De momento, Ferran Torres se presenta como el 9 de Hansi Flick en el Barça siempre que no se marche al PSG y no llegue una incorporación de nivel top como puede ser la de Julián Álvarez.

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El posible once de Hansi Flick para la temporada 26/27

XI del Barça: Joan García; Jules Koundé / Eric García, Pau Cubarsí, Gerard Martín / Eric García, Alejandro Balde; Eric García / Gavi, Pedri González, Dani Olmo / Fermín López; Lamine Yamal, Raphinha / Anthony Gordon, Ferran Torres.