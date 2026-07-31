El posible regreso a los banquillos de Xavi Hernández ante la tentación de Arabia Saudí

Juan Pérez 31 JUL 2026 - 10:52h.

El Al-Ahli tiene tres entrenadores en mente para su proyecto tras una salida inesperada

El divertido vacile de Sergio Ramos a Xavi Hernández por su pelo antes del España - Francia

Compartir







La opción de Arabia Saudí aparece en el horizonte de Xavi Hernández como un posible regreso a los banquillos después de dos años y dos meses de desconexión tras cerrar la etapa en el FC Barcelona. Alejado del primer plano más allá de su aparición en la final del Mundial 2026 con otras estrellas de su generación, el de Terrasa aparece como uno de las opciones de más renombre para tomar las riendas del Al-Ahli.

El vínculo de Xavi Hernández con el mundo del fútbol es indisoluble tanto por su experiencia como por la devoción con el deporte, y eso deja una rendija para abrazar una posibilidad como la del Al-Ahli. La urgencia del conjunto saudí es extrema por la inesperada salida de su entrenador, Matthias Jaisle, que ha salido por la puerta de atrás para cubrir la inesperada baja de Eddie Howe en el Newcastle.

La marcha del entrenador líder durante tres años de un proyecto que viene de quedar tercero tras Al-Nassr y Al-Hilal en la Liga Profesional Saudí genera un pequeño caos ante la falta de un técnico de primer nivel. En esas aparece el nombre de Xavi como uno de los elegidos por el club para negociar de cara a encarar la próxima temporada según la información del medio saudí Arriyadiyah.

Esa parece la intención de Rui Pedro, el director deportivo del Al-Ahli, que tiene a la leyenda del Barça como una de sus tres opciones ideales además de a Vitor Pereira y a Nuno Espírito Santo, este último bastante difícil por estar actualmente en el banquillo del West Ham.

PUEDE INTERESARTE Ter Stegen aclara su futuro y el Barcelona ya puede tomar una decisión sobre la portería entre dos opciones

Rui Pedro, director deportivo del Al-Ahli, tiene al catalán como una de sus prioridades para liderar uno de los proyectos más ambiciosos de Arabia Saudí. Junto a él, también aparecen otros nombres como los de los portugueses Vitor Pereira y Nuno Espírito Santo, que sigue en el West Ham a pesar del recién descenso desde la Premier League a la Championship.

Esta situación deja a Xavi como uno de los favoritos claros para volver al ¿segundo? plano después de un tiempo de desconexión y relax que él mismo pidió tras salir del conjunto culé. De hecho en una entrevista a France Football admitió que ya el verano pasado estaba preparado para volver a la carga en un club o en una selección, tanto es así que a día de hoy sigue trabajando con su cuerpo técnico para estar preparado ante cualquier oportunidad.

Curiosamente uno de los mejores jugadores del Al-Ahli es Francisco Trincao, al que Xavi no le dio espacio en el Barça facilitando su salida al Sporting de Portugal. Enzo Millot, Ivan Toney o el español Roger Ibáñez son algunos de los jugadores de un club del que acaba de salir Riyad Mahrez.