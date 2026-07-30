Pablo Sánchez 30 JUL 2026 - 19:10h.

Compartir







Las tareas del Barcelona en el apartado de salidas parece que comienzan a aclararse. El club tiene en el escaparate a varios futbolistas con los que ya no cuenta y uno de ellos es Marc-André ter Stegen. El alemán lleva en el radar del Ajax desde que Míchel Sánchez desembarcara en su banquillo, aunque diversos flecos en las negociaciones han impedido el cierre de la operación por el momento. Sin embargo, en las últimas horas todo apunta a que el acuerdo ya está pactado.

Según informa el periodista especializado en deportes Matteo Moretto, el acuerdo entre el Barcelona, el Ajax y Ter Stegen es total. Los problemas fiscales que existían ya están resueltos y el cuadro blaugrana da el visto bueno a la operación bajo cualquier condición. Esto quiere decir que la salida del portero alemán será oficial más pronto que tarde, cumpliendo así con una de las premisas del Barça este verano.

Luz verde en la portería

La salida de Ter Stegen se había convertido en un dolor de cabeza para Deco y su equipo. El Barcelona no lograba desatascar una operación que impedía al club avanzar en otras tareas. Una vez solucionados los problemas, ya tiene vía libre para armar la portería. En estos momentos, Joan García y Szczesny son los únicos ocupantes para este puesto a la espera de que el Barça tome una determinación en el mercado.

PUEDE INTERESARTE Eli Junior Kroupi trastoca el mercado del Barça y pasa a estar descartado para la delantera

El club se mueve entre dos alternativas a la hora de incorporar una tercera pieza bajo los palos. Por un lado, acudir al mercado en busca de un refuerzo. Por otro, la promoción de alguno de los jóvenes guardametas que están trabajando con el primer equipo esta pretemporada. La palabra de Hansi Flick también tendrá mucho peso en una decisión que condicionará el devenir de una posición clave de cara al próximo curso.