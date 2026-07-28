Redacción ElDesmarque Madrid, 28 JUL 2026 - 12:58h.

El central argentino tiene como prioridad jugar en España

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El futuro de Cristian ‘Cuti’ Romero es uno de los culebrones del mercado de fichajes estival. Aunque el Inter de Milán ha movido ficha para incorporarlo este verano, el central argentino mantiene otra prioridad. Su deseo es jugar en España y, en concreto, en el FC Barcelona y además está dispuesto a esperar a que el conjunto azulgrana le abra un hueco antes de tomar una decisión definitiva sobre su próximo destino.

El 'Cuti' Romero espera al FC Barcelona y aparca su fichaje por el Inter

Según informa Sportitalia, el Inter se reunió la pasada semana con el agente del defensor y le trasladó una propuesta de cuatro temporadas. Sin embargo, la operación ha quedado congelada por decisión del propio futbolista, que no ha dado el visto bueno definitivo mientras mantiene la esperanza de vestir la camiseta del Barcelona. En la misma línea, Matteo Moretto ha informado de que la prioridad del internacional argentino pasa por jugar en España, un escenario que mantiene vivo el interés del conjunto azulgrana pese a las dificultades económicas de la operación.

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El Tottenham solicita unos 50 millones de euros para dejar salir al defensa, aunque está dispuesto a negociar e incluso no descarta fórmulas como una cesión con opción de compra si el futbolista continúa presionando para abandonar Londres. Esta espera también ha tenido consecuencias en Italia ya que el Inter ha avanzado en otras alternativas y ya tiene encaminada la incorporación de John Stones. El conjunto italiano únicamente volvería a lanzarse por el argentino si logra dar salida a Benjamin Pavard durante este mercado.

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Deco espera una venta para lanzarse a por el 'Cuti' Romero

La dirección deportiva sigue valorando reforzar el eje de la defensa, aunque antes necesita liberar espacio tanto deportivo como económico. Las posibles ventas de Ronald Araujo o Jules Koundé podrían cambiar por completo el escenario y abrir la puerta a un fichaje de primer nivel. En ese contexto, el nombre de Cuti Romero volvería a situarse entre las prioridades junto al de Aymeric Laporte.

El internacional argentino, además, está dispuesto a facilitar la operación ya que aceptaría incluso una rebaja salarial para ayudar al Barcelona con su inscripción. Con el mercado de fichajes entrando en el mes más decisivo y el Tottenham bajo la presión de tener que resolver el futuro del central antes de su reincorporación, el tiempo podría convertirse en el principal aliado del Barcelona.