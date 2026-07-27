Pablo Sánchez 27 JUL 2026 - 20:17h.

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El Barcelona sigue a vueltas con la imperiosa necesidad de firmar un delantero. El objetivo principal es Julián Álvarez, aunque las dificultades van en aumento. Pese a que el jugador del Atlético de Madrid mostró su deseo de salir, nada apunta a que las negociaciones con el conjunto blaugrana vayan a fructificar. Más aún tras la irrupción del Arsenal en el horizonte, una alternativa que en estos momentos parece ganar más peso. En este sentido, el Barça ya centra las miras en otros objetivos.

Concretamente en un futbolista de la Premier League que viene de cuajar una notable temporada. Hablamos de Eli Junior Kroupi. Según informa el periodista especializado en fichajes Fabrizio Romano, el Barcelona tantea la posibilidad de hacerse con los servicios de un futbolista que tiene contrato con vigor con el Bournemouth hasta 2030.

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La cifra máxima que puede alcanzar el Barcelona para negociar son 100 millones de euros, una cantidad que ha generado debate al ser considerada por muchos como elevada por el jugador francés. El Bournemouth, por su parte, ha dejado claro que no tiene intención de vender a uno de sus grandes activos, aunque no se puede descartar ningún escenario de cara al futuro. El Barça no se postula como el único club interesado en firmar a Junior Kroupi. Por él también ha preguntado el Manchester City.

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La negativa del Atlético por Julián Álvarez

La opción de Junior Kroupi surge ante el fichaje cada vez más complejo de Julián Álvarez. Las últimas declaraciones de Gil Marín dejaron claro que no tienen intención de dejar al argentino salir rumbo al Barcelona.

"Mi opinión es clara y la voluntad del club es clara. Se lo hemos manifestado al jugador y a la gente y al presidente del Barça. No queremos transferirlo, no aceptamos la oferta de 100 millones de euros ni aceptaremos una de 150 ni una de 200", expresó el CEO del Atlético.