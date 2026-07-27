Ángel Cotán 27 JUL 2026 - 11:00h.

El delantero argentino apunta a seguir moviendo ficha

Volverá a hacer otro gesto público por el Barça

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A vueltas con el futuro de Julián Álvarez. Cuando todo parecía calmado durante la fase final del Mundial 2026 tras el revuelo que generaron sus declaraciones, todo hace indicar que el futbolista argentino volverá a mover ficha para intentar salir del Atlético de Madrid. Con Mateu Alemany centrado en otras operaciones en este mercado veraniego, el club colchonero recibe un aviso ante una posible venta del delantero.

Santi Cañizares ha tomado la palabra. En su última intervención en El Partidazo de COPE, el tertuliano analizó las nuevas condiciones que se están planteando en una posible venta de Julián Álvarez. Un detalle, a su modo de ver, cambia "completamente la película". El Arsenal se postula como el principal candidato.

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Santi Cañizares avisa al Atlético por las condiciones de Julián Álvarez

El que fuera portero internacional con la Selección Española arrancó su reflexión poniendo un ejemplo básico a modo de contextualización: "Una cosa tengo que decir al respecto. Yo un día vendí un caballo por un millón de euros. Lo cambié por dos burros de 500 mil euros. O sea, si hay un jugador en la operación ya no son 150 millones de euros. ¿Me entendéis lo que os quiero decir?".

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En las últimas horas se está especulando con la posible entrada de futbolistas para abaratar las elevadas exigencias económicas del Atlético de Madrid por 'La Araña'. Ante esta posible situación, Santi Cañizares no duda y manda un aviso al club colchonero.

Este fue el mensaje final del ahora tertuliano: "Ya la película cambia completamente. Bueno, ahora ya si quieres, vamos a decir que son 300 o 500, pero ya no son 150 millones de euros contantes y sonantes. Si hay jugadores en la operación es una película completamente distinta. Y puede haber un acuerdo, y evidentemente, vestirlo del traje que uno quiera".