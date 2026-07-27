Loren Juarros se lanza a por los últimos fichajes del Málaga: dos perfiles diferentes

Ángel Cotán 27 JUL 2026 - 10:06h.

El director deportivo han completado las principales tareas veraniegas

El pregonero Juanfran Funes abre la puerta en el Málaga a la espera de fichajes

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El Málaga CF continúa con paso firme en su particular puesta a punto. Tras una larga temporada y unas merecidas vacaciones para los héroes del ascenso a LALIGA EA Sports, el equipo de Juanfran Funes empató ante el Leicester en el primer choque de la pretemporada. El técnico espera más fichajes, aunque lo cierto es que Loren Juarros ya ha completado las prioridades marcadas y ahora se centra en las últimas llegadas.

Tras un largo casting de nombres, y como avanzó el periodista Ángel García, el club costasoleño cerró la incorporación de José Salinas para reforzar el lateral izquierdo. Reforzada la defensa, el centro del campo y el ataque, ahora la dirección deportiva pone el foco en dos fichajes concretos y de perfiles diferentes.

Loren Juarros se lanza a por los últimos fichajes del Málaga

El director deportivo malaguista, sin obviar la siempre necesaria operación salida, cambia el enfoque en este mercado de verano. Tras ir con decisión a por las piezas que más falta hacían en la primera plantilla, ahora está atento a oportunidades estivales que no demanden un gran coste y con nivel de Primera División.

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En este sentido, y según informa La Opinión de Málaga, dos son los futbolistas que se buscan en este tramo de mercado. Y ambos llegarían para reforzar el centro del campo de Juanfran Funes, aunque con roles muy diferentes.

Loren Juarros busca un nuevo cromo para el pivote para apretar a Izan Merino y elevar la competencia en un puesto clave. Más allá de este mediocentro posicional, el Málaga también intenta el fichaje de un centrocampista más enfocado en la creación. Un '8' para mejorar la circulación de balón en campo contrario completaría el cupo de futbolistas en la medular. Sin cerrarse a otras oportunidades que ofrezca el propio mercado, la dirección deportiva costasoleña fija sus próximos objetivos.