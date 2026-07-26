Joaquín Anduro 26 JUL 2026 - 13:55h.

Funes, contento con la actuación de los canteranos y el Málaga en general

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El Málaga disputó este sábado su primer partido de la pretemporada del regreso a LALIGA EA Sports logrando un empate 3-3 ante el Leicester City, que descendió a la tercera categoría inglesa aunque mantiene a jugadores de nivel. Juanfran Funes, que ha sido nombrado este domingo pregonero de la Feria de la capital de la Costa del Sol, alabó el trabajo de varios canteranos que podrían tener un hueco a la espera de más fichajes.

En los medios del club, el técnico malaguista habló así sobre la participación de los jóvenes ante los foxes: "Han sido muchos los que han participado, algunos lo han hecho bastante bien. Muy contentos de que puedan seguir aportando. Lo vienen haciendo en los entrenamientos y lo han hecho en el partido".

"Estoy contento por ellos. Yo sé que es muy ilusionante el día de hoy para muchos porque es su primera vez con el Málaga pero, dentro de eso y de los típicos nervios, han sabido estar y contentos por cómo ha acontecido todo. Una prueba, la primera nuestra, importante y ya a pensar en la siguiente", explicó Juanfran Funes sobre la actuación de los jugadores de la cantera del Málaga.

Juanfran Funes, contento con la reacción del Málaga ante el Leicester

El Málaga reaccionó en la segunda parte al 0-1 del Leicester y le dio la vuelta al marcador con las dianas de Chupe y Aarón Ochoa antes de la posterior reacción inglesa y el 3-3 final de Dotor en un choque que ha analizado así Funes: "Contento por el partido ante un buen rival. Ellos tenían creo que 12 jugadores que han jugado hace un año en Premier y otros cuatro o cinco en Championship en un equipo difícil, que estaba en su quinto partido, siendo el primero nuestro".

"Creo que sobre todo en la primera parte se ha notado más la diferencia de ritmo. Cuando ellos han decaído un poco el ritmo, ahí hemos estado un poco mejor. Pero contento porque, a pesar de eso, este tipo de encuentros para nosotros son útiles para poder ver muchas cosas. Estamos en la línea de lo que queremos", finalizó el de Loja.