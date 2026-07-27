Ángel Cotán 27 JUL 2026 - 09:34h.

Movimientos por la renovación de Escandell

El zaguero, el gran deseo carbayón de los últimos mercados

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El Real Oviedo regresó a LALIGA Hypermotion con el objetivo de abandonarla nuevamente por la vía rápida y su mercado de verano es toda una declaración de intenciones. Con una necesaria renovación en su dirección deportiva, el equipo azul se ha erigido como el gran animador estival en la categoría de plata y se lanza a por uno de sus últimos objetivos. Se trata de un viejo conocido como es Kevin Lomónaco.

La pasada semana se aviva una operación que ya se intentó el pasado curso, aunque Independiente no puso facilidades y el zaguero no acabó vistiendo la camiseta del Oviedo. Este verano, la situación económica del club argentino parecía que facilitaba el movimiento pero ha sufrido un frenazo.

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El obstáculo que separa a Kevin Lomónaco y al Oviedo

A sus 24 años, el futbolista de La Plata es uno de los principales activos de Independiente, aunque con contrato hasta diciembre de 2028, en Argentina son conscientes de que las oportunidades para ingresar por un traspaso comienzan a reducirse. Las pretensiones habrían bajado de esos diez millones de euros que llegaron a pedir por Kevin Lomónaco, sin embargo, las últimas noticias complican el acuerdo.

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Tras la disputa del Estudiantes La Plata - Independiente del clausura argentino, el técnico Gustavo Quinteros fue cuestionado por la suplencia del central. Lomónaco, que saltó al terreno de juego en el minuto 89 de partido, está pensando en su posible fichaje por el Oviedo.

Así lo explicó su todavía entrenador mientras cruzaba los dedos. Independiente necesita el dinero y el defensa quiere jugar en España pero hay un obstáculo: "Hasta ayer Kevin Lomónaco estaba un 80% o 90% vendido. Hoy se enfrió por un problema que no quise saber. Espero que se haga, por él y porque Independiente necesita vender.

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Siguiendo esta línea de declaraciones, Gustavo Quinteros confesó el motivo de su suplencia: "A Kevin lo fuimos rotando en defensa sabiendo que esto podía pasar. Por un tema de concentración del futbolista, de que se esté hablando sobre un nuevo club o averiguando y por ahí no está totalmente concentrado en el club estos días. Por eso fue la decisión de que él esté en el banco".