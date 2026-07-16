Pablo Sánchez 16 JUL 2026 - 17:14h.

Aarón Escandell apunta a Inglaterra, donde están dispuestos a pagar su cláusula

Podrían unirse muy pronto al grupo en pretemporada

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El Oviedo acelera para cerrar tres fichajes: diferentes operaciones para cubrir el ataque y la medularEl Real Oviedo avanza con paso firme en el mercado de fichajes. El club ya ha cerrado un buen número de incorporaciones en lo que va de verano y otras tantas están al caer. Entre negociaciones y reuniones. la dirección deportiva que encabeza David Fernández está a un paso de cerrar casi de una tacada tres refuerzos: dos para el ataque y otro para el centro del campo. Hablamos de Estanis Pedrola, Chris Ramos y Dani Villahermosa.

Casi nada. El Oviedo está a un paso de dar una nueva alegría a su afición en forma de refuerzos. Concretamente son tres los que llegaran casi a la vez al Carlos Tartiere. Para la medular, el jugador elegido es Dani Villahermosa. La operación se da por hecha y el mediocentro llegará en propiedad pese a tener contrato en vigor con el Andorra. Jesús Martínez cifra la jugada en unos dos millones de euros.

Dos hombres para el ataque

Una cifra similar es la que abonará el Oviedo por Estanis Pedrola. El atacante puede actuar tanto en punta como en la banda izquierda, lo que le ofrecerá bastantes posibilidades a los planes de Julián Calero. Propiedad de la Sampdoria, Pedrola ha sido tentado por clubes como el Mallorca o la propia UD Las Palmas, donde jugó cedido la pasada temporada. De esos dos kilos antes mencionados, el Barcelona ingresará el 50% tras su paso por el club.

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El otro futbolista que está muy cerca de llegar al Oviedo es Chris Ramos, un viejo deseo de Jesús Martínez desde hace algunas temporadas. El delantero, que salió rumbo a Brasil el pasado curso, no ha cuajado en Botafogo y podría llegar en calidad de cedido para reforzar la delantera.

Aún faltan los últimos flecos para cerrar las tres operaciones, pero todo apunta a que muy pronto estarán enrolados en los planes de trabajo de Julián Calero en esta pretemporada.