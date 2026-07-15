Rahim Alhassane, venta inminente del Oviedo al Bologna: precio, bonus y pellizco para el Recre

Fran Fuentes 15 JUL 2026 - 12:00h.

El conjunto italiano acelera para cerrar la operación, por la cual el 'Decano' pescará un 20%

El Oviedo centra sus miras en una de las piezas más cotizadas del Andorra: el principal obstáculo para su fichaje

Compartir







El Real Oviedo sigue trabajando en el mercado de fichajes. Después de cerrar varios movimientos importantes, la dirección deportiva que encabeza David Fernández trabaja en dar salida a algunos jugadores que puedan hacer hueco en el margen salarial y permitir nuevas llegadas. Una de las ventas que se ha presentado de manera sorpresiva ha sido la de Rahim Alhassane, quien, si nada se tuerce, se marchará rumbo a la Serie A dejando una plusvalía, aunque un porcentaje de la venta le corresponde al Recreativo de Huelva.

Así las cosas, ha sido El Comercio quien ha informado de que el Bologna ha llegado con mucho interés a cerrar la operación. Tanto es así que han acelerado en las últimas horas, ofreciendo una cantidad muy por encima de su valor de mercado para lograr su incorporación. En este sentido, según el citado medio, el club rossoblù habría puesto sobre la mesa tres millones de euros más variables, pudiendo elevar el fichaje, si se cumplen todos, a una cantidad superior a los cuatro millones de euros.

PUEDE INTERESARTE Tercera salida confirmada en el Atlético de Madrid: se va a Turquía

Cuánto dinero ha ingresado el Recre por Rahim Alhassane

Una cifra nada desdeñable si tenemos en cuenta que el jugador pasó del Recreativo de Huelva al Real Oviedo, hace dos temporadas, a cambio de 450.000 euros como parte fija más 250.000 euros en variables como el ascenso o el cumplimiento de partidos, aunque no está claro si los ha cumplido todos. Del mismo modo, el 'Decano' se guardó el 20% de un futuro traspaso, algo que se va a consumar ahora. Es decir que a esa cantidad el conjunto onubense sumará 600.000 euros fijos, pudiendo llegar a una cantidad superior a los 800.000 euros en caso de que se cumplan las variables estipuladas entre el Real Oviedo y el Bologna. Una cantidad importante para un club que milita en la Segunda RFEF actuamente.

PUEDE INTERESARTE Luismi Sánchez se retira del fútbol por las secuelas de su última lesión en el Málaga CF

De este modo, el Real Oviedo ya ha reactivado la búsqueda de un lateral izquierdo de garantías para suplir esta baja. El club carbayón peina el mercado para buscar sustituto a un jugador que nunca ha terminado de asentarse en la titularidad, entrando y saliendo por Carlos Pomares en LALIGA HYPERMOTION, y por Javi López en LALIGA EA SPORTS.