Luismi Sánchez se retira del fútbol por las secuelas de su última lesión en el Málaga CF

Fran Fuentes 10 JUL 2026 - 16:09h.

El mediocentro gaditano se despide del fútbol y manda un mensaje de agradecimiento

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Luismi Sánchez ha anunciado este viernes su retirada del fútbol profesional a los 34 años, poniendo fin a una carrera marcada por la capacidad de sobreponerse a las adversidades. El centrocampista del Málaga CF se ve obligado a colgar las botas después de no poder recuperarse de las secuelas derivadas del fuerte choque con su compañero Javi Montero en la primera jornada de LALIGA HYPERMOTION, durante el encuentro frente al Eibar. Tras meses de rehabilitación y con el objetivo de regresar a los terrenos de juego, el futbolista ha confirmado que ese regreso no será posible. Una decisión que llega después de agotar todas las opciones para volver a competir al máximo nivel.

Natural de Puerto Serrano (Cádiz), Luismi se formó en la cantera del Sevilla FC antes de dar el salto al fútbol profesional. A lo largo de su trayectoria defendió las camisetas del Real Valladolid, Nàstic de Tarragona, Elche CF, Real Oviedo y, finalmente, Málaga CF. Su carrera estuvo marcada por una extraordinaria capacidad de resiliencia, especialmente tras superar una grave lesión craneoencefálica que puso a prueba su continuidad en el fútbol.

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Lejos de retirarse, continuó jugando con un casco para evitar nuevos percances. Y es que aquel episodio, lejos de apartarle definitivamente del deporte, reforzó la imagen de un jugador combativo que consiguió regresar a la élite. En La Rosaleda encontró además un lugar donde recuperar protagonismo y sentirse plenamente integrado, formando parte del vestuario que logró el ascenso del conjunto blanquiazul, aunque el tramo final de su etapa estuvo condicionado por la lesión sufrida al inicio de la pasada campaña.

La despedida de Luismi Sánchez: una emotiva carta de agradecimiento cargada de sentimiento

En la carta con la que ha comunicado su retirada, Luismi reconoce que nunca imaginó tener que despedirse del fútbol de esta manera y admite que ha luchado durante el último año con la esperanza de volver a jugar, una ilusión que ha mantenido “hasta el último momento”. El centrocampista asegura que, pese al desenlace, volvería a recorrer exactamente el mismo camino y afirma sentirse un privilegiado por haber podido vivir su sueño desde aquel niño que solo quería jugar al fútbol.

De este modo, en su mensaje dedica un emotivo agradecimiento a su familia por acompañarle en los momentos más difíciles, así como a los servicios médicos, cuerpo técnico, trabajadores y compañeros del Málaga CF, por su apoyo durante la recuperación. También tiene palabras de cariño para la afición malaguista, de la que asegura haber comprendido su pasión desde el primer día, y recuerda con gratitud a todos los clubes por los que pasó durante su carrera.