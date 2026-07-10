Ángel Cotán 10 JUL 2026 - 10:56h.

No será la última apuesta en ataque

David Fernández responde a los fichajes, su papel con México y las salidas del Oviedo: "Vengo a sumar"

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El pasado jueves, David Fernández comparecía ante los medios con una postura muy clara. El flamante director deportivo del Real Oviedo no quiso arrojar ninguna pista sobre nuevos fichajes. Los nombres propios salieron a la palestra, pero el encargado de confeccionar la plantilla de Julián Calero no modificó su postura. Todo cobra el sentido con una apuesta sorprendente que está a punto de cristalizar.

El club carbayón busca gol en este mercado de verano, y tras sondear otras opciones, el gran candidato para reforzar la delantera respondía al nombre de Ousmane Camara. Sin embargo, y aunque aún se mantienen conversaciones por el ariete del CD Castellón, un nuevo goleador llegará desde Rumanía.

David Fernández sorprende con el próximo fichaje del Oviedo

Tal y como avanza en exclusiva El Comercio, el Oviedo se encuentra en conversaciones muy avanzadas por el fichaje de Alexandru Isfan. Se trata de un delantero centro de 26 años que, hasta la fecha, no ha salido del fútbol rumano. Internacional en las categorías inferiores de la selección de Rumanía, el ariete tiene contrato en vigor hasta junio de 2028 con el FCV Farul.

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Alexandru Isfan es una clara apuesta de David Fernández. El director deportivo azul lleva tiempo siguiendo el desempeño de este delantero y ha decidido lanzarse por su fichaje. El futbolista rumano también puede ocupar la mediapunta y el puesto de extremo.

Desconocido para el grueso de la afición azul, Alexandru Isfan suma 29 goles y 15 asistencias en los casi 250 encuentros profesionales en los que ha participado. El delantero zurdo hace de su físico una de sus grandes cualidades, pues es fuerte y roza el 1,90 de altura. A la espera de los flecos, el futbolista rumano apunta a ser el próximo fichaje del Real Oviedo en una operación que no evitaría la llegada de Ousmane Camara.