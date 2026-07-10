Edin Terzic señala la próxima salida y el Athletic afronta un debate con dos opciones

Ángel Cotán 10 JUL 2026 - 09:29h.

El técnico alemán sigue tomando decisiones en el mercado

La salida de Unai Gómez del Athletic deja una doble lectura en Bilbao

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El Athletic Club continúa dando pasos en su particular pretemporada. Con un Edin Terzic que ya se hace notar en las sesiones estivales, el equipo rojiblanco también está enfocado en el mercado de fichajes. Concretamente en la operación salida, pues las primeras decisiones del técnico alemán están atendiendo a la necesaria rebaja de los futbolistas que tiene en nómina.

En este apartado, el último en hacer las maletas ha sido Unai Gómez rumbo al calcio italiano, pero se producirán muchas más salidas. Edin Terzic avanzó en su presentación oficial un gran protagonismo de Lezama en el primer equipo, aunque en sus planes no entra un cachorro que ya sabe lo que es enfrentarse al fútbol profesional.

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Edin Terzic señala la próxima salida y el Athletic afronta un debate

Se trata de Aingeru Olabarrieta. Tras media vida en la cantera rojiblanca, Ibaigane decidió cederle el pasado curso al Andorra, una operación que generó divisiones entre la afición por el destino elegido. Tras pasar de puntillas en su primera experiencia en LALIGA Hypermotion, el futbolista de Luiaondo será el siguiente en salir.

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Tal y como avanza el espacio La Cantera de Lezama, especializado en información rojiblanca, Aingeru Olabarrieta está levantando interés en la categoría de plata y tiene a varios equipos que persiguen su fichaje. En el Athletic tienen muchas esperanzas en un atacante que deslumbró en el filial aunque su año en Andorra no ha cumplido con lo esperado.

Sin hueco en la pretemporada que lidera Edin Terzic su futuro apunta lejos de Bilbao, aunque más allá de la decisión, el debate está en la fórmula. Olabarrieta tiene contrato en vigor hasta junio de 2029 aunque la nueva norma que limita el número de cesiones abre la posibilidad del traspaso definitivo. El Athletic debe inclinarse por una de las dos opciones, y en caso de decantarse por la cesión, está obligado a acertar con el destino. Aingeru, que desea triunfar en San Mamés, espera novedades sobre su futuro.