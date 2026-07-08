Pablo Sánchez 08 JUL 2026 - 12:46h.

Edin Terzic responde a los fichajes, a un cambio en Lezama y a las incógnitas del Athletic: "Abierto a ello"

Ya son varios los jugadores del filial que han salido en el presente mercado de fichajes

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El Athletic Club sigue acometiendo cambios en su plantilla en este mercado estival. El filial es el equipo que más modificaciones está sufriendo. Este martes confirmó la salida de Eder García rumbo al Córdoba y ahora se hizo oficial la marcha de Aimar Duñabeitia al Sporting de Gijón.

Al contrario que la marcha de Eder, la de Duñabeitia se trata de un traspaso que permitirá al Athletic ingresar una cantidad fija. Además, el cuadro athleticzale se guarda varios ases bajo la manga de cara al futuro, una fórmula que emplea con cada salida. El club se reserva diversas variables económicas que dependerán de los objetivos que alcance, el porcentaje de una futura venta, así como una opción de recompra y el derecho de tanteo.

El comunicado del Athletic

Este ha sido el comunicado emitido por el Athletic para anunciar la salida de Duñabeitia a LALIGA HYPERMOTION.

El Athletic Club y el Real Sporting de Gijón han llegado a un acuerdo para el traspaso del defensa Aimar Duñabeitia. Además de ingresar una cantidad fija por la transferencia del central del filial, Ibaigane se reserva variables económicas por objetivos, un porcentaje de futura venta, derecho de tanteo y opción de recompra.

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Aimar Duñabeitia (23 años) ha disputado 71 partidos en el Bilbao Athletic en las tres últimas temporadas, anotando cinco goles. Además, participó en dos amistosos con el primer equipo, ante el Liverpool FC y frente al CA Osasuna en la Euskal Herria Txapela. El central llegó a Lezama en edad infantil, procedente de la SD Gernika Club.

La entidad rojiblanca quiere agradecer al jugador su compromiso y dedicación durante toda su trayectoria en Lezama y le desea la mejor de las suertes tanto en su futuro personal como profesional.