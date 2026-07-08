Pablo Sánchez 08 JUL 2026 - 08:55h.

El mercado presiona a Urko Izeta y el Athletic se abre a un cambio: el plan de Edin Terzic

Llegó a jugar dos partidos con Ernesto Valverde

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Desde la llegada de Edin Terzic al banquillo del Athletic se han producido varios movimientos y la mayoría de ellos implican a jugadores del filial. Algunos ya se han marchado rumbo a otros clubes para seguir con su progresión. Sirven de ejemplo los casos de Ibón Sánchez y el Cádiz o de Ibai Sanz con el Córdoba. Precisamente el conjunto andaluz es el destino de otra perla de Lezama: Eder García.

El mediocentro del Bilbao Athletic confirmó su fichaje por el Córdoba. Jugará cedido una temporada en LALIGA HYPERMOTION, un salto de categoría que le servirá para seguir creciendo con las vista puesta en el primer equipo rojiblanco. El joven de 22 años es un pilar clave en el filial e incluso llegó a jugar dos partidos con los mayores en LALIGA EA SPORTS.

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El comunicado del Athletic

El club informó de la salida de Eder García rumbo a Segunda de la siguiente forma:

El Athletic Club y el Córdoba CF han acordado la cesión de Eder García por una temporada, por lo que el centrocampista seguirá dando pasos en su formación en Segunda División.

Eder García, de 22 años, ha confirmado en su primer año en Lezama las esperanzas puestas en él en su fichaje desde la Real Sociedad. El de Errenteria ha llegado a disputar dos encuentros con el primer equipo, en San Mamés ante Elche CF y FC Barcelona, y sus prestaciones en el Bilbao Athletic han sido muy interesantes, con 34 encuentros y 4 goles.

El Córdoba, por su parte, anunció el fichaje de la siguiente forma: Eder García Altuna (Errenteria, 04/01/2004) jugará cedido en el Córdoba Club de Fútbol. El centrocampista, de 22 años, llega procedente del Athletic Club, con el que ha debutado en Primera División. El Córdoba CF da la bienvenida a Eder García y le desea suerte y éxito como blanquiverde.