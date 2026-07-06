Primer lesionado del Athletic en pretemporada: parte médico, qué tiene y tiempo de baja

Celia Pérez 06 JUL 2026 - 18:54h.

"Una lesión moderada en el aductor largo derecho", según el parte médico

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El Athletic Club ha dado el pistoletazo de salida a su pretemporada este lunes. El proyecto de Edin Terzic comienza a rodar con un grupo de 30 futbolistas que, repartidos en dos grupos, están siendo sometidos en los primeros días a las habituales pruebas médicas, físicas y fisiológicas. Unas pruebas que ha dejado al primer lesionado de pretemporada para el técnico alemán: Andoni Gorosabel.

El lateral presenta "una lesión moderada en el aductor largo derecho" que le convierte en el primer jugador que causa baja por problemas físicos en la pretemporada que ha iniciado este lunes el equipo bilbaíno. Andoni se mantiene "pendiente de evolución", según el parte médico publicado por el Athletic, y será baja en el primer entrenamiento de campo que dirigirá Terzic el próximo miércoles en las instalaciones de Lezama.

Con esa probable ausencia de Gorosabel el técnico alemán contará en principio con 29 futbolistas en la primera de las cuatro sesiones programadas para esta semana -de miércoles a sábado, todas a las 10.30 horas- antes de disfrutar el domingo de la primera jornada de descanso.

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No estarán durante las primeras semanas de trabajo los internacionales Nico Williams, Unai Simón y Aymeric Laporte, que juegan este lunes con España los octavos de final del Mundial; Iñaki Williams, de vacaciones tras quedar eliminado con Ghana de la cita mundialista; ni Unai Egiluz, operado hace poco más de un mes de una grave lesión de rodilla.

Además, "por diferentes motivos y con permiso para ello", no han acudido a Lezama este lunes Unai Vencedor y Unai Gómez. En el caso de este último para ultimar su traspaso al Udinese italiano, que podría cerrarse en las próximas horas.

Mañana, martes, se llevará a cabo la segunda sesión de reconocimientos médicos y también la presentación oficial de Terzic como nuevo técnico en la sala de prensa de San Mamés (13.00 horas). El miércoles, en horario aún por determinar, el extécnico del Borussia Dortmund dirigirá su primera sesión de campo en Lezama.