Edin Terzic señala a cuatro futbolistas y deja un caso de mercado abierto en el Athletic

Ángel Cotán 04 JUL 2026 - 17:33h.

El técnico comienza a perfilar su plantilla

El Athletic valora facilitar la salida de Julen Agirrezabala

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Acelerón a las tareas pendientes del Athletic Club en su particular mercado de verano. Desde el deseado aterrizaje de Edin Terzic en Lezama, la dirección deportiva mantiene reuniones semanales con el flamante técnico de los leones. El preparador germano, sabedor del amplio grupo de futbolistas con el que contaría en pretemporada, decidió comenzar cuanto antes la planificación. Tras resolver el futuro de Unai Gómez, en Ibaigane se señalan a cuatro futbolistas... y se deja un caso abierto.

En la entidad bilbaína lo tienen claro. Hay cachorros que han demostrado estar de sobra capacitados para regresar y asentarse sobre el verde de San Mamés. El caso de Peio Canales, y quizás, también el de Beñat Gerenabarrena.

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Y es que, antes de tomar una decisión con el centrocampista, el Athletic debe continuar con la 'Operación Salida'. A la espera de posibles giros de guion cuando el balón comience a rodar en la pretemporada, Edin Terzic apunta las próximas despedidas.

Edin Terzic señala a cuatro futbolistas y deja un caso abierto

Según avanza Deia, cinco son los casos más probables de seguir el camino de Unai Gómez. En portería, Julen Agirrezabala apunta a volver a salir aunque en esta ocasión mediante un traspaso que deje dinero en las arcas rojiblancas. Tras caerse su fichaje por el Deportivo de A Coruña, otros clubes de Primera División tientan su incorporación.

Por Mikel Vesga se están produciendo contactos. El PAOK, como avanzó AS, busca reforzar el centro del campo y piensa en el veterano jugador de los leones. Con un año de contrato aún por delante, el Athletic no pondría ningún tipo de dificultad a su salida. En esta demarcación, Terzic también señala a un Unai Vencedor que viene de una cesión poco fructífera en el Levante. En Ibaigane valoran una nueva cesión para el centrocampista o un traspaso con opción de recompra.

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Y todo ello sin obviar la situación de Urko Izeta. El delantero no termina de convencer a los entrenadores rojiblancos y encarnó la primera gran decisión de Edin Terzic. Con media LALIGA Hypermotion interesada en su fichaje, el delantero sigue empeñado en cambiar la opinión del técnico alemán. Por último, el Athletic deja abierto un caso especial de mercado. Álvaro Djaló está de regreso tras su cesión en Catar y ya se asoma por Lezama para ponerse a tono. Con contrato largo en Bilbao, el extremo busca una oportunidad y será Terzic quien tenga la última palabra.