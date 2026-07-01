El Athletic marca su hoja de ruta y en Vigo no dan crédito: "¿No jugáis contra el Celta?"

Ángel Cotán 01 JUL 2026 - 19:55h.

El calendario liguero ha provocado decenas de reacciones

Fechas de todos los derbis y los Clásicos de la LALIGA EA Sports 2026/27

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Los aficionados de los clubes nacionales continúan de vacaciones y con las miradas puestas en el Mundial 2026. Tras una nueva e intensa temporada en LALIGA EA Sports, el mercado de fichajes concentra la atención de las hinchadas, aunque la temporada doméstica comienza a tomar forma. El pasado martes se hizo público el calendario al completo de la próxima temporada. Un asunto que ha provocado una oleada de comentarios en Vigo.

Una vez establecidas las 38 jornadas ligueras del curso 2026/27, y como viene siendo habitual, los participantes compartieron con su respectivas aficiones la hoja de ruta a seguir. Sin duda, se trata de una de las publicaciones más esperadas y que mayor vida tienen en redes sociales, aunque en el caso del Athletic Club se ha analizado con lupa.

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El Athletic marca su hoja de ruta y en Vigo no dan crédito

La entidad bilbaína, a través de sus perfiles oficiales en redes sociales, compartió el calendario al completo en la próxima edición de la Primera División. Una publicación que se ha disparado y ha superado el medio millón de visualizaciones por un conflicto que debaten decenas de usuarios y que tiene como protagonista al escudo del Celta de Vigo.

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El fondo elegido impide que el emblema del club olívico pueda diferenciarse al completo. Esta situación ha provocado que el escudo sufra un efecto extraño que parece minimizarlo. Desde Vigo, decenas de aficionados han reaccionado a este hecho de diversas formas. Para unos, un error que debe ser corregido; para otros, una oportunidad perfecta para demostrar su buen humor.

La publicación del Athletic Club ha llegado a una infinidad de teléfonos móviles en Vigo, algo que ha provocado muchos comentarios en redes sociales. Estos son algunos de los muchos ejemplos de aficionados celestes en la imagen difundida por el club bilbaíno: