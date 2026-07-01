Los futbolistas libres de LALIGA y sus opciones a coste cero en el mercado de fichajes

Ángel Cotán 01 JUL 2026 - 19:00h.

Este 1 de julio se abre un nuevo abanico para casi cincuenta futbolistas en la élite nacional

Fechas de todos los derbis y los Clásicos de la LALIGA EA Sports 2026/27

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El mercado de fichajes acelera una vez superado el manido 30 de junio. La fecha clave en el aspecto contractual abre un nuevo escenario para los equipos de LALIGA EA Sports 2026/27 con casi cincuenta opciones a coste cero. Concretamente un total de 47 futbolistas son libres para firmar por otro club, aunque muchos de ellos llevan meses negociando su próximo destino.

En este listado hay perfiles para todos los gustos. Las direcciones deportivas de nuestro fútbol valoran acudir a este mercado que guarda sus ventajas, pero también problemáticas. Las primas de fichaje y los altos salarios, principales escollos a superar.

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Los 47 futbolistas libres en LALIGA EA Sports 2026/27

Si atendemos al valor de mercado de los jugadores que han finalizado contrato en la competición doméstica este verano, la lista la lidera Óscar Mingueza. El lateral derecho, sin acuerdo por su renovación con el Celta de Vigo, ha sido relacionado en las últimas semanas con clubes UEFA Champions League. En el Real Madrid, Dani Ceballos, Daniel Carvajal y David Alaba deberán buscar nuevo destino con el Real Betis negociando por el centrocampista.

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Otro perfil interesante lo encarna Pablo Martínez. El centrocampista de 28 años deberá buscar equipo con varios clubes de LALIGA interesados en su incorporación. Para reforzar la defensa, Abdul Mumin, Eray Cömert o Luiz Felipe protagonizan opciones más que interesantes. En esta lista hay también mucho futbolista veterano como los ya exsevillistas Nemanja Gudelj, Alexis Sánchez o los exverdiblancos Ricardo Rodríguez, Cédric Bakambu y Ricardo Rodríguez.

El resto del listado de futbolistas libres lo completan: Fernando Calero, Thomas Partey, Mathew Ryan, Renzo Saravia, Diego Pampín, Javi Montero, Joseph Aidoo, Diego Rico, Adnan Januzaj, Juan Cruz, Dani Parejo, Alfonso Espino, Ander Astralaga, Mihailo Ristic, Domingos Duarte, Orjan Nyland, Eneko Jauregi, Franco Cervi, Jokin Gabilondo, Neco Celorio, Miguel Ángel Morro, Marc Vidal, Josué Dorrio, Juanpe, Víctor García, José Luis Morales, Luismi Sánchez, Marco Sangalli, Darko Brasanac, Cristian Herrera, Jaime Mata, Allan Nyom, Sergio Escudero y Raúl Fernández.