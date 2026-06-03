David Torres 03 JUN 2026 - 15:01h.

El futbolista es feliz en Valencia, le quedan dos años de contrato pero vive a la sombra de Gayà y tiene ofertas

Uno por uno y notas del Valencia CF en la temporada 2025-26: ocho suspensos, dos notables y un sobresaliente

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ValenciaJesús Vázquez acabó la temporada como un tiro. Las lesiones de Gayà le permitieron brillar y muchos clubs han llamado a su puerta para saber si saldría del Valencia CF. El joven lateral zurdo del conjunto de Mestalla está a la espera. Es agente libre y tiene contrato. Pero los equipos se fijan, comentan, hablan y le preguntan a él y a su entorno. De Primera División son varios los directores deportivos que le llaman y que preguntan hasta su entorno para ver cómo respira Jesús.

El presente y el futuro de Jesús Vázquez

Uno de los clubes que se habría interesado es el Celta de Vigo que, según ha avanzado la Cadena SER, ha contactado con el conjunto de Mestalla. Al otro lado del teléfono se encontrará, según ha podido saber ElDesmarque es que, para el Valencia CF Jesús es un activo muy importante y que, a los vigueses les gusta, pero no es su primera opción, aunque sí buscan jugadores por el costado izquierdo de la defensa.

Jesús Vázquez es valenciano y valencianista. Parece una afirmación evidente y obvia, pero eso ha marcado todas sus decisiones hasta el presente. Él quiere y desea triunfar en Valencia y eso sabe que está al alcance de su mano. Por delante tiene a José Luis Gayà, capitán e indiscutible para Carlos Corberán, pero el joven lateral izquierdo -internacional sub 21- siempre ha demostrado que, cuando sale, cumple y cubre con creces la ausencia de Gayà.

Esta campaña ha sido la que más ha jugado: 29 partidos entre LALIGA y la Copa. Sigue la tendencia. 24 jugó la anterior, 23 hace dos; 12 en la 22-23... y Así. Además, este año lo ha hecho con minutos de calidad y siendo destacado. En Vigo, quizá por eso lo relacionan con el Celta, se salió en enero; pero en el final de temporada ha subido el nivel: Real Sociedad o Barça sufrieron su mejor versión.

Lo que espera: el lateral del Nou Mestalla

Jesús tiene contrato hasta 2028. Sabe que, a pesar de ser agente libre, va a tener ofertas para salir, pero la opción y la decisión es del Valencia CF. El club no quiere venderlo, su expediente se abrirá en los próximos meses y será cuando el conjunto de Mestalla defina qué hacer con él. ¿El plan? Dada su juventud cuadra un contrato a largo plazo para que en el futuro, cuando llegue el declive de Gayà por la edad sea el lateral del Nou Mestalla.