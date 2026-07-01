Lalo Arantegui encuentra una alternativa para el ataque del Zaragoza: baza y obstáculo

Ángel Cotán 01 JUL 2026 - 18:24h.

Las complicaciones por Jastin Garcia amplían el abanico

Salen a la luz los problemas más profundos del Real Zaragoza: "Se inundaba la cocina"

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Lalo Arantegui está protagonizando un mercado de fichajes veraniego muy activo, pero también está topándose con dificultades. La marca Real Zaragoza sigue siendo atractiva para muchos jugadores con ganas de reivindicarse en un histórico, aunque la categoría también complica algunas operaciones. La dirección deportiva blanquilla no termina de cerrar llegadas para su ataque y abre una nueva alternativa.

El puesto del delantero centro es una de las grandes prioridades de la entidad maña en estos momentos, aunque Ibai Gómez demanda otros cromos que faciliten el trabajo de la referencia ofensiva. El Zaragoza busca regate y ha establecido los primeros contactos por un futbolista muy del gusto del entrenador.

Lalo Arantegui encuentra una alternativa para el ataque del Zaragoza

El nombre que más convence para reforzar la banda izquierda sigue siendo el de Jastin Garcia, pero el futbolista no termina de desvincularse en el Girona. Las dificultades para pagar por un traspaso obligan a la dirección deportiva que comanda Lalo Arantegui a ampliar el abanico. En este sentido, y según avanza El Periódico de Aragón, el Zaragoza rastrea el mercado de agentes libres.

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Ahí aparece el nombre de Óscar Ureña, extremo izquierdo que acaba de desvincularse del filial del FC Barcelona tras dos años en la Ciudad Condal. Internacional en las categorías inferiores de la República Dominicana, Ibai Gómez le conoce de primera mano por su experiencia en los Juegos.

Lalo Arantegui ha iniciado los primeros contactos por el fichaje de un atacante que puede ocupar ambas bandas aferrándose a la baza del entrenador blanquillo, aunque también cuenta con un importante obstáculo. Actualmente, Óscar Ureña se toma con calma el mercado estival a la espera de una llamada en LALIGA Hypermotion. El Zaragoza deberá esperar por su fichaje y cruzar los dedos para que no cristalicen intereses en categorías superiores. El atacante no descarta salir al extranjero.