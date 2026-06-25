Lalo Arantegui cambia el tiro y encarrila a Marc Cardona: la alternativa del Zaragoza

Ángel Cotán 25 JUN 2026 - 20:34h.

El interés se ha intensificado en las últimas horas

Salen a la luz los problemas más profundos del Real Zaragoza: "Se inundaba la cocina"

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Cambio de planes importante en el Real Zaragoza. Desde hace semanas, Lalo Arantegui ponía el foco en un fichaje prioritario para el ataque. Además del extremo, la dirección deportiva blanquilla buscaba en el mercado un delantero centro con Jesús de Miguel como el gran favorito. Las exigencias económicas del CD Tenerife complicaban su llegada y el tiro maño ha cambiado en el mercado.

El periodista Ángel García, más conocido como Cazurreando.com, desvela este jueves una operación relámpago del Zaragoza. Sin descartarse la llegada del atacante del Tenerife, el club blanquillo ha encarrilado la llegada de Marc Cardona.

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Lalo Arantegui cambia el tiro y encarrila a Marc Cardona

El futbolista de Lleida, agente libre el próximo 30 de junio tras finalizar contrato en el Andorra, es ahora el gran objetivo zaragocista en el mercado. La citada fuente añade al interés el gasto cero que supondría su llegada, la gran barrera que separaba a Jesús de Miguel del Zaragoza. Tres goles en el segundo tramo de campaña en LALIGA Hypermotion avalan a un delantero que ya sonó en anteriores ventanas de transferencias para el conjunto maño.

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La operación parece que va por buen puerto y estaría encarrilada. Sin elevar nada a definitivo, Marc Cardona apunta a ser la alternativa en ataque que Lalo Arantegui manejaba. A las puertas de los 31 años, el atacante ha militado en clubes como el FC Barcelona, Osasuna, Mallorca o UD Las Palmas.

Ibai Gómez demandaba un nuevo delantero centro para su proyecto en la Primera Federación y estaría muy cerca de conseguirlo. Además de esta posible incorporación, la dirección deportiva zaragocista busca un extremo que se adapte a la filosofía de juego del nuevo técnico blanquillo. La opción de Marc Cardona encaja en la complicada situación económica del Zaragoza. Toca esperar para conocer la resolución final de esta operación.