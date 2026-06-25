Mikel González busca encaje al dilema de la portería del Athletic: dos situaciones clave

Ángel Cotán 25 JUN 2026 - 19:40h.

Hay cuatro porteros, Edin Terzic quiere tres y dos reciben ofertas

Álvaro Djaló da el primer paso ante Edin Terzic en el Athletic

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Si hay una posición bien cubierta en el actual Athletic Club esa es la portería. Con Unai Simón a la cabeza, titularísimo en San Mamés y la Selección Española, el equipo rojiblanco cuenta con Álex Padilla como segundo espada. No obstante, la posición sufrirá dos cambios este verano con un regreso y un ascenso desde el filial.

Cuatro porteros en nómina, Edin Terzic solo quiere tres y dos de ellos manejan ofertas para salir. Mikel González afronta un dilema esperado en la ventana estival al que buscará encaje durante los próximos días.

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En las últimas horas se ha desvelado el interés del Deportivo de A Coruña en un Julen Agirrezabala que regresa tras su cesión en el Valencia CF y al que el Athletic no cierra la puerta de salida. A expensas de conocer las condiciones, otra oferta altera la portería de los leones.

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Mikel González busca encaje al dilema de la portería del Athletic

Según informa el Diario AS, el Albacete Balompié está interesado en el joven Mikel Santos. El portero del filial ascenderá este verano al primer equipo y cuenta con más intereses en LALIGA Hypermotion, así como en el fútbol inglés. Y ahí arranca el dilema rojiblanco con la portería, pues si se tiene en cuenta el interés herculino en Agirrezabala, ya son dos porteros los que podrían abandonar Bilbao en un mismo mercado.

De producirse esta situación con Julen Agirrezabala y Mikel Santos, la petición de Edin Terzic de contar con tres opciones bajo palos no se cumpliría. La dirección deportiva podría plantear una opción del filial que esté a caballo con el primer equipo teniendo en cuenta el reducido mercado al que se enfrenta siempre el Athletic. Dos situaciones clave condicionan el deseo del técnico alemán mientras el Deportivo de A Coruña aprieta para fichar su cromo deseado en portería.