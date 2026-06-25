Álvaro Djaló da el primer paso ante Edin Terzic en el Athletic: rompecabezas de mercado

Ángel Cotán 25 JUN 2026 - 16:35h.

El extremo fue una de las grandes apuestas de Mikel González

Osasuna vuelca un fichaje de futuro al Athletic con una cláusula: "Firmada por ellos"

Compartir







En el Athletic Club hay varios casos abiertos y aún no ha iniciado la pretemporada. El primer verano de Edin Terzic se antoja bastante interesante en lo estrictamente deportivo, pero también en los despachos. El preparador germano aterrizó en Bilbao con una larga lista de tareas pendientes que afectan a la primera plantilla. Además de los activos del pasado curso, la dirección deportiva también debate junto al técnico qué hacer con los cedidos. Sin obviar el particular caso de Álvaro Djaló.

En julio del pasado 2024, el club rojiblanco puso 15 millones de euros sobre la mesa para cerrar el fichaje de un extremo que estaba brillando en la liga portuguesa y que ya había realizado buenas actuaciones bajo el foco de la UEFA Champions League.

PUEDE INTERESARTE El Atlético de Madrid apunta el fichaje de Mason Greenwood: condición y precio fijo

Tras un primer año en San Mamés muy por debajo de las expectativas generadas en su llegada, Álvaro Djaló hacía las maletas rumbo a Catar. En el Al-Gharafa, pese a disputar una liga considerada menor, tan solo ha firmado dos tantos repartidos en todas las competiciones. Números que, como avanza MARCA, han motivado al club catarí a tomar una decisión.

Álvaro Djaló da el primer paso ante Edin Terzic en el Athletic

La citada fuente asegura que el Al-Gharafa ha descartado la opción de compra de once millones de euros que poseía por los derechos del jugador. Su cesión, que finaliza este 30 de junio, le devuelve al Athletic y el extremo izquierdo ha dado un primer paso. El atacante rojiblanco se ha dejado ver por Lezama en los últimos días para realizar su particular puesta a punto de cara a la pretemporada con Edin Terzic.

Djaló, con contrato hasta junio de 2029, supone un auténtico rompecabezas para la dirección deportiva que lidera Mikel González. En su demarcación figuran Nico Williams, Álex Berenguer y Nico Serrano, sin obviar que su paso de puntillas por Catar no invita a pensar en un cambio futbolístico. El atacante declaró en varias ocasiones que su sueño sigue siendo triunfar en San Mamés, pero Ibaigane deberá buscar solución a su caso. Tras perder valor durante su cesión, el Athletic afronta un verano crucial por una de sus últimas grandes apuestas en el mercado de fichajes.