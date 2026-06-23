Edin Terzic no especula y marca una excepción en las decisiones de mercado del Athletic

Ángel Cotán 23 JUN 2026 - 08:20h.

El técnico alemán frena las hipótesis con un caso concreto

Edin Terzic es sincero con Beñat Gerenabarrena y confirma el plan del Athletic: "Me lo ha dicho"

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No es un farol. El Athletic Club afronta una pretemporada importantísima en la que el nuevo entrenador deberá demostrar su finura en la toma de decisiones. Los activos de la actual plantilla con contrato corto, los veteranos, los cachorros que han estado a caballo con el primer equipo y los futbolistas que regresan de cesión, sin obviar los fichajes que puedan realizarse. Una larga lista de nombres que Edin Terzic está obligado a reducir.

En este sentido, algunos casos cobran mayor relevancia que otros, pues el preparador alemán y Mikel González han ido deslizando sus primeras decisiones con activos en los que había una interrogante. Por ejemplo, en una entrevista reciente en Deia, Beñat Gerenabarrena dejaba entrever que su futuro no estaba claro y se jugaba sus opciones de continuar en San Mamés durante la preparación veraniega.

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La del centrocampista es también la realidad de muchos otros compañeros jóvenes en el Athletic Club, aunque hay una gran excepción marcada por el propio Edin Terzic y que ha obligado a la dirección deportiva de los leones a frenar todo lo que llega por él.

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Edin Terzic marca una excepción en el Athletic

Tal y como informa MARCA, varios equipos han preguntado al club bilbaíno por Peio Canales tras cuajar una excelente temporada en el Racing de Santander. A sus 21 años, el de Barrika ha experimentado una gran irrupción en el fútbol profesional que le ha permitido convencer plenamente a su nuevo entrenador. Solo así se explica la decisión rojiblanca.

Peio Canales es considerado un fijo en la primera plantilla, y salvo giro inesperado en pretemporada, será una de las grandes novedades en el centro del campo de Terzic. Pese al interés racinguista en repetir cesión en Primera y otros dos clubes, según la citada fuente, el centrocampista defenderá el escudo del Athletic en la élite nacional el próximo curso. Toda una excepción entre las decisiones que debe tomar el entrenador de Menden.