Fran Fuentes 09 JUN 2026 - 15:27h.

Jon Uriarte no renuncia a fichajes de cara al próximo verano: "Siempre estamos atentos"

Jon Uriarte explica los tiempos del Athletic con Edin Terzic y la salida de Ernesto Valverde: "Estuvieron en su casa"

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El Athletic Club ha hecho balance deportivo de la temporada recientemente finalizada. Mikel González ha expuesto el rendimiento de los jugadores de la primera plantilla, los canteranos que han promocionado y también la participación de los cedidos por el club zurigorri en sus respectivos clubes. En este sentido, el horizonte plantea un larguísimo número de futbolistas con futuro en la primera plantilla: los jugadores de la primera plantilla, más el regreso de los cedidos y la promoción de varios jugadores desde el Bilbao Athletic. Una lista de 39 futbolistas que ya maneja Edin Terzic y que tendrá que decidir uno por uno, con los casos de Yuri Berchiche y Alejandro Rego afrontados con cierta urgencia.

La lista de jugadores es la siguiente: Unai Simón y Álex Padilla como porteros; Dani Vivian, Aymeric Laporte, Aitor Paredes, Yeray Álvarez, Unai Egiluz, Adama Boiro, Yuri Berchiche (en caso de que renueve), Jesús Areso y Andoni Gorosabel como defensas, toda vez que Iñigo Lekue ha anunciado su retirada; Mikel Vesga, Mikel Jauregizar, Beñat Prados, Alejandro Rego (mismo caso que Yuri), Selton Sánchez, Iñigo Ruiz de Galarreta, Oihan Sancet, Unai Gómez como centrocampistas; y Nico Williams, Álex Berenguer, Nico Serrano, Iñaki Williams, Robert Navarro, Gorka Guruzeta, Maroan Sannadi y Urko Izeta como delanteros. A todos ellos habría que sumar los cedidos: Beñat Gerenabarrena, Julen Agirrezabala, Álvaro Djaló, Hugo Rincón, Peio Canales y Unai Vencedor. Por último, jugadores como Iker Monreal, Éder García, Iker Varela, Ibon Sánchez, Asier Hierro e Ibai Sanz, jugadores que pueden promocionar desde el filial de cara al próximo curso.

Además, el club tendrá una nueva dificultad que puede poner en jaque el trabajo habitual del club: el cambio de reglamento en el apartado de cesiones. El organigrama del club cuenta con tener a muchos jugadores a préstamo formándose en otros clubes. Sin embargo, esta nueva regla limita mucho el horizonte del club, por lo que es más que posible que tengan que varias mucho de su plan habitual.

El Athletic no renuncia a hacer fichajes para Edin Terzic, que ya controla hasta el Baskonia

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Sobre el trabajo específico de Edin Terzic en el club, Mikel González, director deportivo, revela que el entrenador alemán ya está muy puesto en el fútbol base del club rojiblanco: "Edin lleva tiempo trabajando, conociendo el primer equipo, Bilbao Athletic, Baskonia, cedidos y opciones de mercado. Le gusta lo que ve. Venimos de una temporada con cuatro competiciones, con una plantilla larga, con varios cedidos en el fútbol profesional y chicos del Bilbao Athletic a las puertas de poder estar en el primer equipo. Es un mercado con retos grandes para dar las mejores herramientas a Edin, dar espacio a los que no lo tengan. Vamos de la mano con él y tiene gran conocimiento de todo lo que tenemos", explica.

Del mismo modo, Jon Uriarte no renuncia a nada en el mercado de fichajes de cara a dotar a Edin Terzic de los mejores recursos posibles: "Lo que hemos comentado todas las temporadas, siempre estamos mirando y analizando el mercado del Athletic, que desgraciadamente o afortunadamente, según se mire, es reducido y relativamente sencillo de controlar. Siempre estamos atentos a lo que hay en ese mercado para ver si hay una oportunidad que, desde el ámbito deportivo, eleve el nivel de la plantilla actual, y desde el ámbito económico sea asumible por el club. Es algo que hacemos todas las temporada y esta no va a ser diferente. Estamos siempre pendientes de lo que hay ahí. Si por lo que sea hubiera algún jugador interesante para nosotros para fortalecer cualquier posición del primer equipo y es una operación que podemos abordar, estamos abiertos, lógicamente", sentencia.