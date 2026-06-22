Varapalo para el Real Oviedo en el mercado de fichajes: se intensifica otra operación

Ángel Cotán 22 JUN 2026 - 13:34h.

Era una de las opciones que más gustaban

El Oviedo estudia dos fórmulas por el fichaje de Luis Chacón: la condición del Deportivo

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El Real Oviedo encarriló hace semanas sus primeros fichajes veraniegos. El descenso a LALIGA Hypermotion sobrevolaba las oficinas del club azul desde hace meses, hecho que obligó a la dirección deportiva a comenzar a trabajar en la planificación del próximo curso. Varios nombres se apuntaron sobre la mesa, aunque algunos encarnaban una auténtica prioridad. A expensas de oficialidades, la entidad carbayona ha sufrido un varapalo por uno de sus grandes objetivos.

La plantilla del Oviedo sufrirá importantes cambios esta temporada. Futbolistas que acaban su periodo de cesión o que han decidido activar cláusulas de salida abren mucho hueco en zonas concretas como el centro del campo.

Para esta demarcación, la dirección deportiva cuenta con una hoja de ruta en la que conviven salidas y nombres interesantes de futuro. En rojo estaba marcada la opción de Miguel Ángel Atienza, pero finalmente no aterrizará en el Carlos Tartiere.

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Varapalo para el Real Oviedo en el mercado de fichajes

Tal y como avanza el Diario AS, el CD Leganés ha irrumpido con fuerza en las negociaciones con el jugador madrileño y estos momentos su fichaje está muy avanzado. Su condición de agente libre, en edad óptima y con rol de líder en LALIGA Hypermotion encandilaron a la dirección deportiva carbayona, aunque ahora debe cambiar el tiro.

Descartada la opción de Atienza salvo giro inesperado, el Real Oviedo peina el mercado estival en busca de nuevos inquilinos para el centro del campo. Mientras tanto, según informa La Nueva España, los esfuerzos se centran ahora en la incorporación de Samu Rodríguez.

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La llegada de un lateral izquierdo es toda una prioridad para la parcela deportiva azul. La citada fuente asegura que el Oviedo está tratando de cerrar la operación para cubrir una de las vacantes que más preocupan en el equipo de Julián Calero. Una vez se confirme la incorporación del joven defensor del Alcorcón, la operación por reforzar el centro del campo volverá a la palestra.