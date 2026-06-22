El Celta deja clara su postura de mercado por Ilaix Moriba: precio mínimo y sustituto

Ángel Cotán 22 JUN 2026 - 09:51h.

Sin urgencias económica, el '6' apunta a venta importante

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El Celta de Vigo baja el ritmo en su particular mercado de fichajes. Aún interesado por varios objetivos y entablando conversaciones, la dirección deportiva que lidera Marco Garcés no quiere correr este verano. Sin urgencias económicas, el club olívico afronta un final de mes de junio con mucha tranquilidad, aunque el futuro de algunos de sus activos más valiosos empieza a calentarse. Es el caso de Ilaix Moriba.

El centrocampista guineano ha disfrutado de una temporada con muchas oportunidades bajo las órdenes de Claudio Giráldez. En Vigo, aquel proyecto de futbolista que abandonó demasiado pronto Can Barça y ya algunos señalaban como juguete roto ha recuperado su mejor versión.

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Su buen hacer sobre el verde olívico, con el gran escaparate de la UEFA Europa League, genera interés en el mercado. La dirección deportiva del Celta no era ajena a los rumores y ya comienzan a materializarse en ofertas formales.

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El Celta deja clara su postura de mercado por Ilaix Moriba

Según informa el periodista Ángel García, más conocido como Cazurreando.com, el Galatasaray ha sido el primer club en ofertar por el mediocentro. La primera propuesta turca rondaría los quince millones de euros, una cantidad fija que no llega a las pretensiones mínimas del Celta. Las negociaciones ni mucho menos están rotas y podrían acercarse las posturas en una nueva toma de contacto.

Marco Garcés apunta a no bajar de los 22 millones de euros por la salida de un futbolista con contrato hasta junio de 2029 y por el que abonó seis millones para obtenerlo en propiedad. El chico es feliz en Balaídos y Claudio con él sobre el campo, pero la realidad es que el club celeste ya se cubre las espaldas.

Si Ilaix Moriba acaba abandonando la disciplina viguesa este verano, el Celta se lanzaría a por Azzedine Ounahi. La cláusula del internacional marroquí tras el descenso del Girona invita a una ofensiva, pero Garcés no moverá ficha hasta que tenga cerrada la salida del guineano.