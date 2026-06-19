La Real Sociedad 'empuja' a Brais Méndez con un coste: el Celta tiene clara su estrategia

Ángel Cotán 19 JUN 2026 - 13:02h.

El centrocampista, llave en el mercado txuri urdin

El Celta aborda una alternativa de futuro en portería: lluvia de llamadas al Real Madrid

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Brais Méndez será uno de los protagonistas del mercado veraniego en la Real Sociedad. El futbolista de Mos ha sufrido una importante pérdida de protagonismo con la llegada de Pellegrino Matarazzo tras una temporada con buenos números, pero difícil en los individual. Su curso arrancó con los primeros intentos del Celta por su fichaje, continuó con una oferta mareante del fútbol árabe en el cierre estival y derivó en una situación incómoda.

Un año después, y con dos años de contrato en Anoeta aún por delante, el contexto sigue siendo similar. Erik Bretos necesita refuerzos, pero como informa Noticias de Gipuzkoa, antes prioriza salidas en busca de margen salarial y hueco en plantilla.

Ahí entra de lleno el nombre de Brais Méndez. Sus seis goles y dos asistencias no terminan de convencer a Pellegrino Matarazzo y se confía en una salida para el mediocentro a lo largo del verano. Con muchas semanas por delante, el Celta de Vigo tiene muy clara su estrategia.

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La Real 'empuja' a Brais Méndez y el Celta mantiene su estrategia

En la entidad olívica tienen marcado en rojo el nombre del canterano, pero no a cualquier precio. La Real Sociedad, aún con la necesidad de encontrarle salida, exige cantidades importantes por su traspaso. La dirección deportiva que lidera Marco Garcés jugará con esa urgencia txuri urdin y su plan pasa por demorar lo máximo posible la situación.

Un escenario similar al que ocurrió con Borja Iglesias y el Real Betis, aunque en esta ocasión, Brais cuenta con un contrato más amplio por delante. En A Sede emplazan el regreso de Brais Méndez al final de mercado, pues en estos momentos, y tras la llegada de Aleix Febas, se priorizan posiciones como el eje de la defensa o incluso la portería.

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La vuelta de Brais a Balaídos no está cerca, pero sí entra en los tiempos que se han marcado en la entidad olívica. El jugador, que conoce el interés de Claudio Giráldez, jugará un papel importante ante posibles ofertas previas en el mercado.