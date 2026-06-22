Ángel Cotán 22 JUN 2026 - 07:38h.

El centrocampista regresa tras una cesión muy positiva en Castellón

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Beñat Gerenabarrena encarna una de esas situaciones que se mirarán con lupa a lo largo de la pretemporada del Athletic Club. Tras una cesión más que positiva en el CD Castellón, el joven centrocampista rojiblanco ha caído de pie en el fútbol profesional a base de esfuerzo, kilómetros recorridos, pero también mucho fútbol. Con contrato en la entidad de los leones, el de Lekeitio revela qué le ha dicho Edin Terzic sobre su futuro.

Tras un primer curso en LALIGA Hypermotion que se alargó más de la cuenta por la disputa orellut del playoff de ascenso a la Primera División, Beñat Gerenabarrena disfruta de unas cortas, pero más que merecidas vacaciones.

No obstante, a sus 23 no desvía el foco y solo piensa en triunfar en San Mamés, aunque actualmente no depende exclusivamente de él. En una reciente entrevista concedida a Deia, el mediocentro del Athletic comparte sus sensaciones tras hablar por primera vez con el entrenador alemán.

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Beñat Gerenabarrena confirma el plan de Edin Terzic en el Athletic Club

Un poco y en inglés. Así fue la primera charla entre centrocampista y técnico, tal y como revela en la citada fuente: "Me dijo que lo diera todo, que es lo importante y ya está. Que en el fútbol nunca sabes lo que va a pasar, pero sobre todo que lo dé todo". Unas palabras que van de la mano de la sensación del propio futbolsita.

Beñat Gerenabarrena conoce el plan veraniego del Athletic y no mira más allá, de momento: "Sinceramente, no lo sé. Lo único que sé es que estaré en pretemporada, que lo voy a dar todo. Ojalá consiga mi puesto y pueda cumplir mi sueño, que es jugar en el Athletic y en San Mames. Lo único que sé es que tengo la pretemporada por delante, que lo voy a dar todo. Solo pienso en eso. Luego lo que pase ya se verá".

Por último, al ser cuestionado por una segunda cesión al fútbol profesional, el joven mediocentro no ocultó sus sentimientos: "Obviamente, me jodería. Mi sueño es jugar en el Athletic y en San Mamés. Pero sé que el fútbol no es una línea recta, que puede dar muchas vueltas, pero si no es este año quizá sea en otro. Yo tengo que seguir dándolo todo y confiando en mí. Cualquier decisión que tome el entrenador hay que respetarla. Y es lo que haré. Y si se da, a seguir trabajando".