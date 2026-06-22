Fede Valverde no sale del bucle y nace otro héroe, las notas del Uruguay - Cabo Verde

Ángel Cotán 22 JUN 2026 - 06:25h.

El combinado que dirige Marcelo Bielsa rozó la tragedia en el tiempo añadido

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Uruguay está en problemas. Si el empate contra Arabia Saudí pudo considerarse una sorpresa, el 2 a 2 contra Cabo Verde dejó de serlo, y le obliga a ganar a España en el último partido de la fase de grupos para alcanzar los dieciseisavos de final en la Copa del Mundo 2026. La imagen volvió a ser más bien pobre, y dos centros rematados a puerta por Maxi Araujo y Agustín Canobbio, fueron la conclusión más positiva de una selección que durante toda la semana aseguró haber aprendido de la primera mitad contra los saudíes.

Pero los errores se pagan caro en el Mundial, y una barrera que se abrió adelantó a Cabo Verde con su primer tanto conseguido en los mundiales, y una pérdida de balón de Mathías Olivera combinado con una mala salida de Fernando Muslera dio lugar al segundo tanto caboverdiano. Uruguay llega a la última jornada con 2 puntos y como tercero de grupo. Una victoria contra España le permitiría aspirar al primer puesto, pero un empate lo dejaría en manos del resto de terceros de grupo, y una derrota lo eliminaría matemáticamente.

Las notas de Uruguay: un notable entre medianías

Muslera: 2

G. Varela: 4,5

S. Cáceres: 5

M. Olivara: 4,5

J. Sanabria: 4,5

M. Ugarte: 5

A. Canobbio: 7

R. Bentancur: 6

Fede Valverde: 4,5

M. Araújo: 8

Fede Viñas: 4,5

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Los cambios de Marcelo Bielsa en el cuadro uruguayo: N. De la Cruz (4,5), Darwin Núñez (4,5) y B. Rodríguez (5).

Las notas de Cabo Verde: ya no es tan sorpresa

Vozinha: 5

S. Moreira: 5,5

Pico: 6,5

Diney: 5

S.L. Cabral: 5,5

K. Lenini: 8,5

T. Arcanjo: 6

J. Monteiro: 6

G. Rodrigues: 6,5

G. Tavares: 5,5

Los cambios de Bubista, seleccionador de Cabo Verde: Deroy Duarte (6), Nuno Da Costa (5,5), Hélio Varelo (7,5), Laros Duarte (6) y Yannick Semedo (5).