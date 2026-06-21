Eloy Room entra en la historia de los Mundiales con una actuación única: las notas del Ecuador-Curazao

Alberto Cercós García 21 JUN 2026 - 09:56h.

Curazao entra en la historia de los Mundiales puntuando ante Ecuador y con una actuación estelar de Eloy Room

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Ecuador dominó de principio a fin, monopolizó la posesión y generó numerosas ocasiones, pero volvió a pagar su falta de acierto en los metros finales. La Tri se topó una y otra vez con un extraordinario Eloy Room, que firmó una actuación memorable bajo palos para sostener el 0-0 y dar a Curazao el primer punto de su historia en un Mundial. Los de Sebastián Beccacece apenas concedieron opciones atrás —solo una gran intervención de Hernán Galíndez evitó el gol de Juninho Bacuna—, pero fueron incapaces de derribar el muro caribeño y se jugarán el pase a octavos en la última jornada frente a Alemania.

Las notas de Ecuador: sin pegada no hay gol

Hernán Galíndez: 7. Intervino poco, pero respondió con una gran mano al disparo de Juninho Bacuna cuando Curazao pudo sorprender.

Intervino poco, pero respondió con una gran mano al disparo de Juninho Bacuna cuando Curazao pudo sorprender. Piero Hincapié: 6'5 . Muy firme en defensa y agresivo para romper líneas. Se incorporó con frecuencia al ataque.

. Muy firme en defensa y agresivo para romper líneas. Se incorporó con frecuencia al ataque. Willian Pacho: 6'5 . Seguro en los cruces y dominante por arriba. Apenas concedió espacios.

. Seguro en los cruces y dominante por arriba. Apenas concedió espacios. Pervis Estupiñán: 6'5 . Aportó profundidad desde el perfil izquierdo y generó varios centros peligrosos, aunque sin premio.

. Aportó profundidad desde el perfil izquierdo y generó varios centros peligrosos, aunque sin premio. Alan Franco: 6 . Cumplió como interior, dio equilibrio y ayudó en la presión, pero le faltó peso cerca del área.

. Cumplió como interior, dio equilibrio y ayudó en la presión, pero le faltó peso cerca del área. Moisés Caicedo: 7'5 . El mejor jugador de campo de Ecuador. Recuperó, distribuyó y sostuvo al equipo durante los 90 minutos.

. El mejor jugador de campo de Ecuador. Recuperó, distribuyó y sostuvo al equipo durante los 90 minutos. Jordy Alcívar: 5'5 . Le costó dar velocidad a la circulación y fue sustituido al descanso buscando más creatividad.

. Le costó dar velocidad a la circulación y fue sustituido al descanso buscando más creatividad. Pedro Vite: 6'5 . Encontró espacios entre líneas y dejó varios pases de calidad. Le faltó mayor continuidad.

. Encontró espacios entre líneas y dejó varios pases de calidad. Le faltó mayor continuidad. John Yeboah: 7 . Muy incisivo por banda. Desbordó varias veces y obligó a Room a una de sus mejores intervenciones.

. Muy incisivo por banda. Desbordó varias veces y obligó a Room a una de sus mejores intervenciones. Gonzalo Plata: 6,5 . Activo durante todo el encuentro, encaró constantemente y creó desequilibrio, aunque sin acierto en la definición.

. Activo durante todo el encuentro, encaró constantemente y creó desequilibrio, aunque sin acierto en la definición. Enner Valencia: 5. Tuvo las ocasiones más claras del partido, incluidos dos mano a mano, pero se encontró siempre con un inmenso Room.

También jugaron: Nilson Angulo (6), Ángelo Preciado (5'5), Kevin Rodríguez (5'5) y Jordy Caicedo (SC).

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Las notas de Curazao: el muro hace historia

Eloy Room: 10 . La figura absoluta del encuentro. Firmó 15 paradas , varias de enorme dificultad, y sostuvo él solo el empate histórico de Curazao.

. La figura absoluta del encuentro. Firmó , varias de enorme dificultad, y sostuvo él solo el empate histórico de Curazao. Joshua Brenet: 7 . Muy disciplinado defensivamente y eficaz en las ayudas.

. Muy disciplinado defensivamente y eficaz en las ayudas. Juriën Gaari: 7 . Firme en los duelos y contundente en el despeje.

. Firme en los duelos y contundente en el despeje. Sherel Floranus: 7,5 . Gran partido. Cerró bien su banda y corrigió continuamente a sus compañeros.

. Gran partido. Cerró bien su banda y corrigió continuamente a sus compañeros. Armando Obispo: 7,5 . Lideró la defensa con autoridad y ganó la mayoría de balones aéreos.

. Lideró la defensa con autoridad y ganó la mayoría de balones aéreos. Deveron Fonville: 6,5 . Mucho despliegue y sacrificio antes de ser sustituido.

. Mucho despliegue y sacrificio antes de ser sustituido. Livano Comenencia: 6,5 . Gran esfuerzo táctico para cerrar espacios en el centro del campo.

. Gran esfuerzo táctico para cerrar espacios en el centro del campo. Leandro Bacuna: 7. Ordenó al equipo y aportó calma cuando Curazao lograba tener el balón.

Ordenó al equipo y aportó calma cuando Curazao lograba tener el balón. Juninho Bacuna: 7 . El más peligroso de su equipo. Rozó el gol con un potente disparo que salvó Galíndez.

. El más peligroso de su equipo. Rozó el gol con un potente disparo que salvó Galíndez. Tahith Chong: 7 . Cada conducción generó sensación de peligro. Fue la principal vía de salida al contragolpe.

. Cada conducción generó sensación de peligro. Fue la principal vía de salida al contragolpe. Jürgen Locadia: 6,5. Muy aislado arriba, pero trabajó sin descanso y dio oxígeno al equipo cuando pudo.

También jugaron: Kenji Gorré (6), Roshon van Eijma (6), Jearl Margaritha (6), Godfried Roemeratoe (SC) y Gervane Kastaneer (SC).