Fran Fuentes 21 JUN 2026 - 01:02h.

El seleccionador afirma que los jugadores están "picados" tras las numerosas dudas suscitadas frente a Cabo Verde

El vestuario de España coincide: este Lamine Yamal es otro

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Luis De la Fuente compareció en Atlanta, donde la Selección Española está concentrada para el segundo partido del Mundial frente a Arabia Saudí. Tras el empate frente a Cabo Verde se ha instalado un clima de críticas en torno al juego de España, algo de lo que el propio seleccionador rehúye. Por otra parte, responde al estado físico de Lamine Yamal y a los posibles cambios que se esperan en la alineación para el encuentro. A continuación, sus palabras más destacadas:

¿Agobio ante la necesidad de ganar?: "Mañana hay que ganar, pero no percibo sensación de agobio. El equipo tiene un carácter competitivo tremendo y, en este tipo de grupos, la crítica causa el efecto de revelarse. Están muy picados y el partido de mañana será muy diferente".

Las críticas y el pesimismo de la afición tras el primer partido: "Vivimos al margen de todo eso. Recibo muchos mensajes cada día que me hablan de la ilusión que existe en España con esta Selección. Este equipo se ha ganado la confianza de todos".

Qué cambiará respecto a Cabo Verde: "Analizamos lo sucedido y vemos en qué podemos mejorar, porque siempre se puede. Habrá algún cambio, sí, pero buscando cosas diferentes. Estoy convencido de que el partido contra Arabia será diferente al de Cabo Verde".

Qué juego espera de Arabia Saudí: Por nuestro estilo, incisivo y dominador, llevamos a los rivales a defender en bloque bajo. Entiendo y respeto las armas de todos los equipos, pero tenemos que recuperar el toque y la circulación fluida para crear espacios y aprovecharlos".

Cómo está Lamine Yamal: "Decidiremos lo que creamos que es lo mejor para España. Lo más importante es que Lamine está bien y con unas ganas tremendas de hacer algo grande en esta campeonato. El número de minutos no es lo importante, sino la calidad de estos".

Dani Olmo, ¿posible cambio?: "Es uno de los mejores futbolistas jugando entre líneas y tiene una facilidad tremenda para girarse y generar espacios donde no los hay. Un partido es muy largo y lo importante es que todos den su mejor versión, sabiendo que esta competición es muy exigente y diferente a todas las demás".